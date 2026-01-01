Marreta mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Web-Content-Proxy, der Artikel fÃ¼r ablenkungsfreies und trackingfreies Lesen abruft und bereinigt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Marreta erstellen kÃ¶nnen
Marreta ist ein selbst gehosteter Web-Proxy, der Webseiten abruft und verarbeitet, um saubere, lesbare Versionen zu liefern, die von Tracking-Cookies, Werbung und ZugangsbeschrÃ¤nkungen befreit sind. Er normalisiert URLs, entfernt StÃ¶rungen aus der HTML-Ausgabe und speichert Ergebnisse lokal im Cache, sodass wiederholte Zugriffe sofort erfolgen. Benutzerdefinierte Regeln pro Domain ermÃ¶glichen es Ihnen, genau einzustellen, wie bestimmte Seiten bereinigt und gerendert werden.
Wenn Sie Marreta auf Ihrem eigenen VPS betreiben, bedeutet dies, dass die gesamte Verarbeitung auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur stattfindet â€“ kein Lese-Dienst Dritter erhÃ¤lt Ihren Browserverlauf. Das Ergebnis ist eine private, schnelle und eigenstÃ¤ndige Alternative zu cloudbasierten Lese-Proxys, ohne NutzungseinschrÃ¤nkungen und ohne dass Daten Ihren Server verlassen.
Hauptmerkmale von Marreta
URL-Bereinigung und -Normalisierung
Entfernt Tracking-Parameter, Weiterleitungen und Abfrage-Rauschen aus URLs vor dem Abrufen, wodurch jedes Mal saubere kanonische Links entstehen.
Cookie-freier Inhaltsabruf
Ruft Seiten ohne Cookies oder identifizierende Header ab, wobei Cookie-Zustimmungs-Popups und Cookie-basierte Zugangsschranken umgangen werden.
HTML-Optimierung
Entfernt Anzeigen, Skripte, Popups und nicht-inhaltliche Elemente, um eine saubere, schnell ladende Version der Seite bereitzustellen.
Intelligentes Caching
Zwischenspeichert verarbeitete Seiten lokal, sodass sie bei wiederholten Besuchen sofort geladen werden, ohne die Quellseite erneut abzurufen oder neu zu verarbeiten.
Domain-spezifische benutzerdefinierte Regeln
Wenden Sie website-spezifische CSS-Entfernung, JavaScript-Injektion und benutzerdefinierte Header- oder Cookie-Regeln an, um die Ausgabe fÃ¼r jede Domain zu optimieren.
JSON API Zugriff
Jede verarbeitete URL ist auch als JSON-API-Antwort verfÃ¼gbar, was die Integration von Marreta in Automatisierungsworkflows erleichtert.
Warum Marreta auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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