Checkcle mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Echtzeit-Überwachungsplattform für Verfügbarkeit, Infrastruktur und SSL-Überwachung mit öffentlichen Statusseiten.
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Was Sie damit bauen können Checkcle
Checkcle ist eine Full-Stack-Überwachungsplattform, die DevOps-Teams und Systemadministratoren eine einheitliche Übersicht über Websites, APIs, Server und SSL-Zertifikate von einem einzigen selbst gehosteten Dashboard aus bietet. Sie überwacht HTTP-, TCP-, DNS- und Ping-Endpunkte neben Linux- und Windows-Servermetriken – CPU, RAM, Festplatte und Netzwerk – alles in Echtzeit.
Im Gegensatz zu SaaS-Überwachungstools, die pro Monitor oder pro Benutzer abrechnen, bedeutet das Selbst-Hosting von Checkcle auf Ihrem eigenen VPS unbegrenzte Monitore, vollständige Datenhoheit und keine wiederkehrenden Gebühren. Öffentliche Statusseiten und Mehrkanal-Benachrichtigungen über Telegram, Slack, Discord, E-Mail und Matrix halten Ihr Team und Ihre Benutzer bei Vorfällen auf dem Laufenden.
Hauptmerkmale von Checkcle
Uptime-Überwachung
Überwachen Sie HTTP-, TCP-, DNS- und Ping-Endpunkte mit konfigurierbaren Intervallen, Antwortzeitverfolgung und sofortigen Ausfallwarnungen.
Server-Infrastruktur-Metriken
Überwachen Sie die CPU-, RAM-, Festplatten- und Netzwerkauslastung auf Linux- und Windows-Servern über eine schlanke Ein-Zeilen-Agenteninstallation.
SSL und Domain-Tracking
Überwachen Sie den Ablauf von SSL-Zertifikaten und den Domain-Status, um unerwartete Ausfälle durch abgelaufene oder falsch konfigurierte Zertifikate zu verhindern.
Öffentliche Statusseiten
Teilen Sie den aktuellen Betriebsstatus mit Benutzern und Stakeholdern über anpassbare, öffentlich zugängliche Statusseiten.
Mehrkanal-Alarmierung
Senden Sie Vorfallbenachrichtigungen an Telegram, Slack, Discord, E-Mail und Matrix mit anpassbaren Alarmvorlagen.
Warum Checkcle auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.