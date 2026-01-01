Checkcle ist eine Full-Stack-Überwachungsplattform, die DevOps-Teams und Systemadministratoren eine einheitliche Übersicht über Websites, APIs, Server und SSL-Zertifikate von einem einzigen selbst gehosteten Dashboard aus bietet. Sie überwacht HTTP-, TCP-, DNS- und Ping-Endpunkte neben Linux- und Windows-Servermetriken – CPU, RAM, Festplatte und Netzwerk – alles in Echtzeit.

Im Gegensatz zu SaaS-Überwachungstools, die pro Monitor oder pro Benutzer abrechnen, bedeutet das Selbst-Hosting von Checkcle auf Ihrem eigenen VPS unbegrenzte Monitore, vollständige Datenhoheit und keine wiederkehrenden Gebühren. Öffentliche Statusseiten und Mehrkanal-Benachrichtigungen über Telegram, Slack, Discord, E-Mail und Matrix halten Ihr Team und Ihre Benutzer bei Vorfällen auf dem Laufenden.