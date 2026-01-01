Pydio Cells mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Dateifreigabe- und Dokumenten-Kollaborationsplattform mit Team-Arbeitsbereichen, Ã¶ffentlichen Links und einer modernen Web-BenutzeroberflÃ¤che.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Pydio Cells
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pydio Cells erstellen kÃ¶nnen
Pydio Cells ist eine selbst gehostete Plattform fÃ¼r die Zusammenarbeit an Inhalten â€“ der moderne Nachfolger von PydioShare. Es kombiniert sichere Dateifreigabe, Team-Arbeitsbereiche, Generierung Ã¶ffentlicher Links, Dokumentenvorschau im Browser und granulare Zugriffskontrolle hinter einem schnellen Go-basierten Backend und einer ausgefeilten WeboberflÃ¤che, die direkt mit kommerziellen Angeboten wie Box, Dropbox Business und SharePoint konkurriert.
Das Selbst-Hosting von Pydio Cells auf einem VPS hÃ¤lt Ihre sensiblen Dokumente, Team-Arbeitsbereiche und externen Freigabelinks vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne nutzerbasierte GebÃ¼hren, ohne Speichergrenzen und ohne Drittanbieter-Plattform, die jederzeit die Bedingungen oder Preise Ã¤ndern kann.
Hauptmerkmale von Pydio Cells
Team-Arbeitsbereiche und Rollen
Erstellen Sie teamÃ¼bergreifende Arbeitsbereiche mit detaillierter rollenbasierter Zugriffskontrolle, damit die richtigen Personen die richtigen Ordner sehen, ohne dass Berechtigungen manuell jongliert werden mÃ¼ssen.
Ã–ffentliche Freigabelinks
Erstellen Sie teilbare Download- oder Upload-Links mit optionalen PasswÃ¶rtern, Ablaufdaten und Download-Limits â€“ perfekt, um Dateien an externe Kunden zu senden.
Dateivorschau im Browser
Vorschau von PDFs, Bildern, Videos, Audio- und Office-Dokumenten direkt im Browser, ohne sie zuerst herunterladen oder native Viewer installieren zu mÃ¼ssen.
WebDAV- und S3-Zugriff
Verbinden Sie sich von Desktop-Synchronisationsclients, mobilen Apps und S3-kompatiblen Tools, damit derselbe Inhalt in jedem Workflow verfÃ¼gbar ist.
AktivitÃ¤ts-Feeds und Suche
AktivitÃ¤ts-Streams pro Arbeitsbereich und die Volltextsuche Ã¼ber Dokumente hinweg helfen Teams, den Ãœberblick Ã¼ber Ã„nderungen zu behalten und Inhalte schnell zu finden.
Warum Pydio Cells auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
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