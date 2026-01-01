ZincSearch mit einem Klick bereitstellen.
Leichtgewichtige Open-Source-Suchmaschine, die in Go entwickelt wurde und Volltextsuche mit einem Bruchteil des Ressourcenverbrauchs von Elasticsearch bietet.
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Was Sie mit ZincSearch erstellen können
ZincSearch ist eine in Go geschriebene Open-Source-Suchmaschine, die als leichtgewichtige Alternative zu Elasticsearch dient und für Teams entwickelt wurde, die eine schnelle Volltextsuche benötigen, ohne einen JVM-basierten Cluster betreiben zu müssen. Es wird als einzelne Binärdatei ausgeliefert, läuft problemlos mit weniger als 1 GB RAM, bietet eine Elasticsearch-kompatible Ingest-API und enthält eine integrierte Vue-Web-Benutzeroberfläche zum Indizieren von Daten und Ausführen von Abfragen.
Das Selbst-Hosting von ZincSearch auf Ihrem eigenen VPS hält Protokolldaten, Dokumentenindizes und Suchanalysen unter Ihrer Kontrolle, während Kosten und Betriebsaufwand von verwaltetem Elasticsearch oder gehosteten Suchplattformen vermieden werden – und das schema-lose Design bedeutet, dass Sie innerhalb weniger Minuten nach der Bereitstellung mit der Indizierung von JSON-Dokumenten beginnen können.
Hauptmerkmale von ZincSearch
Einzel-Binary-Fußabdruck
Läuft mit weniger als 1 GB RAM, ohne JVM, ohne Lucene-Optimierung und ohne Cluster-Bootstrap — ideal für kleinere VPS-Pläne.
Elasticsearch-kompatible API
Integrierte Unterstützung für die Elasticsearch Ingest API ermöglicht es bestehenden Log-Shippern und Clients, Dokumente ohne Codeänderungen zu senden.
Integrierte Web-UI
Vue-basierte Oberfläche zur Verwaltung von Indizes, zum Ausführen von Suchanfragen und zum Durchsuchen von Dokumenten wird standardmäßig mitgeliefert.
Schema-loses Indizieren
Indizieren Sie JSON-Dokumente direkt mit automatischer Felderkennung – keine vorherigen Mapping-Definitionen erforderlich.
Integrierte Authentifizierung
Die Token-basierte Authentifizierung ist standardmäßig enthalten und aktiviert, ohne dass ein separates Sicherheits-Plugin konfiguriert werden muss.
Aggregationen und Facetten
Standard-Aggregationsabfragen ermöglichen Dashboards, Protokollanalysen und gefilterte Sucherlebnisse über Millionen von Dokumenten hinweg.
Warum ZincSearch auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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