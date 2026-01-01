ZincSearch ist eine in Go geschriebene Open-Source-Suchmaschine, die als leichtgewichtige Alternative zu Elasticsearch dient und für Teams entwickelt wurde, die eine schnelle Volltextsuche benötigen, ohne einen JVM-basierten Cluster betreiben zu müssen. Es wird als einzelne Binärdatei ausgeliefert, läuft problemlos mit weniger als 1 GB RAM, bietet eine Elasticsearch-kompatible Ingest-API und enthält eine integrierte Vue-Web-Benutzeroberfläche zum Indizieren von Daten und Ausführen von Abfragen.

Das Selbst-Hosting von ZincSearch auf Ihrem eigenen VPS hält Protokolldaten, Dokumentenindizes und Suchanalysen unter Ihrer Kontrolle, während Kosten und Betriebsaufwand von verwaltetem Elasticsearch oder gehosteten Suchplattformen vermieden werden – und das schema-lose Design bedeutet, dass Sie innerhalb weniger Minuten nach der Bereitstellung mit der Indizierung von JSON-Dokumenten beginnen können.