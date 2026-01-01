autobrr in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Modernes Download-Automatisierungstool, das Indexer-IRC-Kanäle in Echtzeit überwacht, um Torrents in dem Moment zu erfassen, in dem sie angekündigt werden.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können autobrr
autobrr ist eine Download-Automatisierungsplattform der nächsten Generation für Torrents und Usenet, die die Funktionalität von Tools wie autodl-irssi, trackarr und flexget in einer einzigen modernen Lösung vereint. Es verbindet sich mit Indexer-IRC-Kanälen, wo neue Veröffentlichungen sofort nach dem Hochladen angekündigt werden, wendet Ihre Filterregeln an und leitet passende Torrent-Dateien an Ihren ausgewählten Download-Client weiter – alles in Echtzeit, ohne Verzögerungen durch Abfragen.
Das Selbst-Hosting von autobrr auf einem VPS gewährleistet eine 24/7-IRC-Kanalüberwachung mit persistenten Verbindungen, die ein Heimcomputer mit dynamischer IP oder geplanten Ausfallzeiten nicht zuverlässig aufrechterhalten kann. Der kontinuierliche Betrieb auf dedizierter Infrastruktur bedeutet, dass Ihre Automatisierung niemals ein Freeleech-Fenster, eine Veröffentlichung mit begrenzten Seedern oder eine zeitkritische Ratio-Gelegenheit auf privaten Trackern verpasst.
Hauptmerkmale von autobrr
Echtzeit-IRC-Überwachung
Persistente Verbindungen zu Indexer-IRC-Ankündigungskanälen erkennen neue Veröffentlichungen sofort nach dem Hochladen, bevor RSS-Feeds oder API-Abfragen sie sehen würden.
Erweiterte Filterregeln
Erstell komplexi Filter basierend uf Grössi, Kategorie, Uploader, Release Group, Uflösig und eigete Regex-Muster, zum gnau das z'ergattere, wasd wotsch und nüt anders.
Multi-Client-Unterstützung
Sende heruntergeladene Torrents direkt an qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr oder Überwachungsordner — wobei verschiedene Filter automatisch an verschiedene Clients weitergeleitet werden.
arr Integration
Die native Integration mit Radarr, Sonarr, Lidarr und Whisparr ermöglicht es autobrr zu prüfen, ob eine Veröffentlichung tatsächlich gewünscht ist, bevor sie heruntergeladen wird, wodurch unnötige Bandbreite vermieden wird.
Statistiken und Verlauf
Verfolgen Sie Download-Zahlen, Filter-Trefferquoten und den Verlauf über die Weboberfläche, um Ihre Regeln anzupassen und die Leistung Ihrer Automatisierung im Laufe der Zeit zu verstehen.
Warum autobrr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.