LLDAP mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter Authentifizierungsserver mit einem meinungsstarken, vereinfachten LDAP-Backend für selbst gehostete Anwendungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LLDAP erstellen können
LLDAP ist ein schlanker, vordefinierter Authentifizierungsserver, der eine standardmässige LDAP-Schnittstelle bereitstellt, unterstützt durch eine benutzerfreundliche Web-Admin-Oberfläche. Während herkömmliche LDAP-Setups Hunderte von Seiten an Schema-, ACL- und slapd-Konfiguration erfordern, liefert LLDAP von Haus aus sinnvolle Standardeinstellungen: vordefinierte Benutzer-/Gruppen-/E-Mail-Schemata, einen grafischen Benutzer-Manager und eine einzige Binärdatei, die in Millisekunden startet.
Das Selbst-Hosting von LLDAP auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine einzige Quelle der Wahrheit für Benutzerkonten über alle selbst gehosteten Anwendungen hinweg, die LDAP unterstützen — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana und Dutzende weitere — ohne den operativen Overhead von OpenLDAP. Benutzerkonten befinden sich an einem Ort, Passwortänderungen werden überall übernommen, und Gruppen steuern den Zugriff zentral.
Hauptmerkmale von LLDAP
LDAP einfach erklärt
Standardkonformer LDAP-Server mit sinnvollen Standardeinstellungen, damit Anwendungen, die OpenLDAP erwarten, einfach funktionieren, ohne den Wartungsaufwand für Schema und ACLs.
Web-Admin-Oberfläche
Verwalten Sie Benutzer, Gruppen und Mitgliedschaften über eine grafische Benutzeroberfläche – keine ldif-Dateien, kein command-line ldapadd, keine Schema-Bearbeitung.
Einzige Quelle der Wahrheit
Jede selbst gehostete App liest aus einer Benutzerdatenbank, sodass Passwortänderungen, Deaktivierungen und Aktualisierungen der Gruppenmitgliedschaft sofort überall angewendet werden.
GraphQL Admin API
Automatisieren Sie die Bereitstellung und Gruppenverwaltung über eine typisierte GraphQL API zusätzlich zur standardmäßigen LDAP bind/search interface.
Passwort zurücksetzen – Ablauf
Integrierter Ablauf zur Passwortzurücksetzung per E-Mail für Endbenutzer, damit Administratoren nicht zum Helpdesk für vergessene Passwörter werden.
Kleiner Fußabdruck
Ein einzelnes Rust-Binary mit SQLite-Persistenz verbraucht minimale CPU und RAM, wodurch auf dem VPS Spielraum für die Anwendungen bleibt, die ihn tatsächlich benötigen.
Warum LLDAP auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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