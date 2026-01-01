LLDAP ist ein schlanker, vordefinierter Authentifizierungsserver, der eine standardmässige LDAP-Schnittstelle bereitstellt, unterstützt durch eine benutzerfreundliche Web-Admin-Oberfläche. Während herkömmliche LDAP-Setups Hunderte von Seiten an Schema-, ACL- und slapd-Konfiguration erfordern, liefert LLDAP von Haus aus sinnvolle Standardeinstellungen: vordefinierte Benutzer-/Gruppen-/E-Mail-Schemata, einen grafischen Benutzer-Manager und eine einzige Binärdatei, die in Millisekunden startet.

Das Selbst-Hosting von LLDAP auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine einzige Quelle der Wahrheit für Benutzerkonten über alle selbst gehosteten Anwendungen hinweg, die LDAP unterstützen — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana und Dutzende weitere — ohne den operativen Overhead von OpenLDAP. Benutzerkonten befinden sich an einem Ort, Passwortänderungen werden überall übernommen, und Gruppen steuern den Zugriff zentral.