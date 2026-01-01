Baserow ist eine Open-Source No-Code-Plattform, die Teams ermöglicht, kollaborative Datenbanken, interne Tools und automatisierte Workflows über eine vertraute Tabellenkalkulations-Oberfläche zu erstellen — kein SQL, keine Infrastruktur-Einrichtung und keine Pro-Datensatz-Preise. Tabellen, umfangreiche Feldtypen, Ansichten, Formulare und eine REST-API machen es zu einer praktischen Airtable-Alternative für Produkt-, Betriebs-, Marketing- und Engineering-Teams.

Das Selbst-Hosting von Baserow auf Ihrem eigenen VPS hält Kundendaten, Projekt-Tracker, CRM-Daten und Formularantworten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt in der Datenbank eines SaaS-Anbieters. Sie kontrollieren Speicherlimits, Aufbewahrung, Integrationen und Zugriff — und Sie vermeiden Pro-Platz-Gebühren, die mit der Teamgröße skalieren, wenn Ihre Nutzung wächst.