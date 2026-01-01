Baserow als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source No-Code-Datenbank und Airtable-Alternative zum Erstellen von kollaborativen Tabellen, Workflows und internen Tools.
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Was Sie damit bauen können Baserow
Baserow ist eine Open-Source No-Code-Plattform, die Teams ermöglicht, kollaborative Datenbanken, interne Tools und automatisierte Workflows über eine vertraute Tabellenkalkulations-Oberfläche zu erstellen — kein SQL, keine Infrastruktur-Einrichtung und keine Pro-Datensatz-Preise. Tabellen, umfangreiche Feldtypen, Ansichten, Formulare und eine REST-API machen es zu einer praktischen Airtable-Alternative für Produkt-, Betriebs-, Marketing- und Engineering-Teams.
Das Selbst-Hosting von Baserow auf Ihrem eigenen VPS hält Kundendaten, Projekt-Tracker, CRM-Daten und Formularantworten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt in der Datenbank eines SaaS-Anbieters. Sie kontrollieren Speicherlimits, Aufbewahrung, Integrationen und Zugriff — und Sie vermeiden Pro-Platz-Gebühren, die mit der Teamgröße skalieren, wenn Ihre Nutzung wächst.
Hauptmerkmale von Baserow
Tabellenkalkulations-Benutzeroberfläche
Bearbeiten Sie Daten über eine vertraute Rasteroberfläche mit Sortierung, Filterung, Gruppierung und Inline-Zellenbearbeitung, die sich wie Excel oder Google Sheets anfühlt.
Rich-Feldtypen
Kombinieren Sie Text, Zahlen, Datumsangaben, Einzel- und Mehrfachauswahl, Formeln, Dateianhänge, Verknüpfungen zwischen Tabellen und Nachschlagefelder in einem Schema.
Mehrere Ansichten
Visualisieren Sie dieselbe Tabelle als Raster, Kanban-Board, Kalender, Galerie oder Formular, um verschiedene Team-Workflows zu unterstützen, ohne Daten zu duplizieren.
Formulare und Freigabe
Veröffentlichen Sie öffentliche Formulare, die direkt in Ihre Tabellen schreiben, und teilen Sie schreibgeschützte oder bearbeitbare Ansichten mit Mitarbeitern außerhalb Ihres Arbeitsbereichs.
REST-API und Webhooks
Jede Tabelle stellt eine typisierte REST-API und Webhook-Trigger bereit, die es Ihnen ermöglichen, Baserow mit benutzerdefinierten Apps, Automatisierungen und BI-Tools zu integrieren.
Warum Baserow auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.