Tautulli ist ein Python-basiertes Überwachungs- und Tracking-Tool, das speziell für den Plex Media Server entwickelt wurde. Es zeichnet jedes Wiedergabeereignis auf – wer was wann, in welcher Qualität und von welchem Gerät aus angesehen hat – und präsentiert die Daten in umfangreichen Diagrammen und filterbaren Verlaufstabellen.

Das Selbst-Hosting von Tautulli auf einem VPS, entweder zusammen mit oder getrennt von Ihrem Plex-Server, bietet Ihnen persistente Statistiken und die Zustellung von Benachrichtigungen über Discord, Slack, Telegram und E-Mail, ohne auf die Cloud-Dienste von Plex angewiesen zu sein. Es verbindet sich über das Netzwerk mit jedem Plex-Server.