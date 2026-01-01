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Open-Source-App-Laufzeitumgebung und KI-Agenten-Framework zum Erstellen von Webanwendungen und APIs mit JSON-Konfiguration.
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Was Sie mit Yao erstellen können
Yao ist eine Open-Source-Full-Stack-Anwendungs-Laufzeitumgebung, die Entwicklern ermöglicht, Webanwendungen, REST-APIs und Admin-Dashboards zu erstellen, indem sie JSON- und YAML-Konfigurationsdateien anstelle von Backend-Code schreiben. Ursprünglich eine Low-Code-Engine, hat sich Yao v1.0 zu einer KI-Agenten-Plattform mit nativer MCP (Model Context Protocol)-Integration, Multi-Agenten-Orchestrierung und einer integrierten konversationellen Chat-Oberfläche entwickelt.
Im Gegensatz zu traditionellen Frameworks wird Yao als einzelnes Go-Binary ausgeliefert, mit einer eingebetteten SQLite-Datenbank, einer V8-JavaScript-Engine für TypeScript-Hooks und einem serverseitig gerenderten UI-System – was es zu einer eigenständigen Umgebung zum Erstellen und Ausführen von KI-gestützten Webanwendungen macht, ohne separate Laufzeitumgebungen oder Datenbanken verwalten zu müssen.
Hauptmerkmale von Yao
JSON API Builder
Definieren Sie REST-API-Endpunkte, Datenbankmodelle und Admin-Panels vollständig in JSON/YAML-Konfigurationsdateien, wodurch Backend-Boilerplate-Code entfällt.
KI-Agenten-Orchestrierung
Native MCP-Unterstützung und Multi-Agenten-Ausführung ermöglichen es Ihnen, KI-Tools zu verbinden, Aufgaben an Unter-Agenten zu delegieren und parallele Agenten-Workflows aus einer einzigen Konfiguration auszuführen.
Eingebetteter V8-Motor
Führen Sie TypeScript-Geschäftslogik und Hooks direkt in Yao aus, mithilfe einer gebündelten V8 JavaScript-Laufzeitumgebung — keine Node.js-Installation erforderlich.
Serverseitig gerenderte UI
SUI Pages bietet ein komponentenbasiertes serverseitiges Rendering-System zum Erstellen vollständiger Frontend-Oberflächen ohne ein separates JavaScript-Framework.
Integrierte Vektorsuche
Integrierte Vektorsuche, Wissensgraph und GraphRAG-Funktionen ermöglichen den semantischen Dokumentenabruf und KI-Wissensdatenbankfunktionen.
Warum Yao auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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