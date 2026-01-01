StarRocks ist ein analytisches Data Warehouse der nÃ¤chsten Generation, das Abfrageantworten im Sub-Sekundenbereich durch eine massiv parallele Verarbeitungsarchitektur (MPP) und eine vollstÃ¤ndig vektorisierte AusfÃ¼hrungs-Engine liefert. Entwickelt fÃ¼r Echtzeitanalysen, mehrdimensionale Analysen und hochgradig gleichzeitige Workloads, verarbeitet es DatensÃ¤tze von Gigabytes bis Petabytes, ohne die Abfragegeschwindigkeit zu beeintrÃ¤chtigen. Intelligente materialisierte Ansichten aktualisieren sich automatisch bei der Datenaufnahme und werden zur Abfragezeit transparent ausgewÃ¤hlt, wÃ¤hrend ein vollstÃ¤ndig angepasster kostenbasierter Optimierer effiziente AusfÃ¼hrungsplÃ¤ne Ã¼ber komplexe Joins und Aggregationen hinweg gewÃ¤hrleistet.

Drahtkompatibel mit dem MySQL-Protokoll, verbindet sich StarRocks nativ mit BI-Tools wie Apache Superset, Grafana und Tableau ohne zusÃ¤tzliche Treiber. Es unterstÃ¼tzt die direkte Abfrage externer Data Lakes, einschlieÃŸlich Apache Hive, Iceberg, Delta Lake und Hudi, und integriert sich mit Kafka, Flink und Spark fÃ¼r die Streaming-Aufnahme â€“ alles von einer einzigen, selbst gehosteten Instanz, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.