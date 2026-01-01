StarRocks per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Analysedatenbank, konzipiert fÃ¼r Abfragen im Sub-Sekundenbereich auf Petabyte-groÃŸen Daten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit StarRocks erstellen kÃ¶nnen
StarRocks ist ein analytisches Data Warehouse der nÃ¤chsten Generation, das Abfrageantworten im Sub-Sekundenbereich durch eine massiv parallele Verarbeitungsarchitektur (MPP) und eine vollstÃ¤ndig vektorisierte AusfÃ¼hrungs-Engine liefert. Entwickelt fÃ¼r Echtzeitanalysen, mehrdimensionale Analysen und hochgradig gleichzeitige Workloads, verarbeitet es DatensÃ¤tze von Gigabytes bis Petabytes, ohne die Abfragegeschwindigkeit zu beeintrÃ¤chtigen. Intelligente materialisierte Ansichten aktualisieren sich automatisch bei der Datenaufnahme und werden zur Abfragezeit transparent ausgewÃ¤hlt, wÃ¤hrend ein vollstÃ¤ndig angepasster kostenbasierter Optimierer effiziente AusfÃ¼hrungsplÃ¤ne Ã¼ber komplexe Joins und Aggregationen hinweg gewÃ¤hrleistet.
Drahtkompatibel mit dem MySQL-Protokoll, verbindet sich StarRocks nativ mit BI-Tools wie Apache Superset, Grafana und Tableau ohne zusÃ¤tzliche Treiber. Es unterstÃ¼tzt die direkte Abfrage externer Data Lakes, einschlieÃŸlich Apache Hive, Iceberg, Delta Lake und Hudi, und integriert sich mit Kafka, Flink und Spark fÃ¼r die Streaming-Aufnahme â€“ alles von einer einzigen, selbst gehosteten Instanz, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.
Hauptmerkmale von StarRocks
Subsekunden-Abfragen
Vektorisierte AusfÃ¼hrungs-Engine und intelligenter kostenbasierter Optimierer liefern Analysen im Sub-Sekundenbereich auf riesigen DatensÃ¤tzen ohne Voraggregation oder Daten-Cubing.
Echtzeit-Erfassung
Das PrimÃ¤rschlÃ¼sselmodell unterstÃ¼tzt Upserts mit hohem Durchsatz und Punktabfragen, was die gleichzeitige Datenerfassung und AbfrageausfÃ¼hrung im groÃŸen MaÃŸstab ermÃ¶glicht.
Data Lake Abfragen
Fragen Sie Apache Hive-, Iceberg-, Delta Lake- und Hudi-Tabellen direkt Ã¼ber externe Kataloge ab â€“ keine Datenmigration oder ETL-Pipelines erforderlich.
MySQL Kompatibel
Verbinden Sie jeden MySQL-Client, jedes BI-Tool oder jede Datenpipeline direkt mit StarRocks unter Verwendung des Standard-MySQL-Protokolls ohne zusÃ¤tzliche Treiber.
Materialisierte Ansichten
Intelligente materialisierte Ansichten werden bei DatenÃ¤nderungen automatisch aktualisiert und zur Abfragezeit transparent wiederverwendet, um Dashboards und Berichte zu beschleunigen.
Warum StarRocks auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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