Tinode ist eine vollständig quelloffene Instant-Messaging-Plattform, die einen kompletten Stack bietet — ein Go-Server-Backend, offizielle Clients für Web, iOS, Android und Desktop sowie eine gRPC-API für benutzerdefinierte Integrationen. Sie unterstützt Einzel- und Gruppenchats, Tippindikatoren, Lesebestätigungen, Dateianhänge und optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und bringt die Funktionsvielfalt kommerzieller Messaging-Plattformen auf Ihre eigene Infrastruktur.

Tinode auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Konversationen, Benutzerdaten und Dateiübertragungen niemals über einen Drittanbieter-Messaging-Dienst laufen. Nutzen Sie den integrierten Web-Client direkt nach der Bereitstellung oder verbinden Sie Ihre eigenen mobilen und Web-Apps über die gRPC- oder REST-API.