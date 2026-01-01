Fireshare ist eine selbst gehostete Medienfreigabeplattform, die zum Teilen von Spielclips, Videos und Bildern über einzigartige, pro-Element teilbare Links entwickelt wurde. Laden Sie Ihre Aufnahmen einmal hoch und teilen Sie sie einzeln mit Freunden oder öffentlich – jeder Clip erhält eine eigene URL, mit optionalem Passwortschutz für Elemente, die Sie halb-privat halten möchten.

Im Gegensatz zu Cloud-Videodiensten läuft Fireshare vollständig auf Ihrem eigenen VPS, ohne Upload-Limits, ohne Wasserzeichen und ohne dass Zuschauer ein Konto benötigen. Inhalte sind nach Spielen organisiert, über einen öffentlichen oder privaten Feed durchsuchbar und via RSS abonnierbar – so erhält Ihr Publikum ein richtiges Zuhause für Ihre Videoinhalte, ohne sie auf eine Drittanbieterplattform schicken zu müssen.