Fireshare mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Video- und Bildfreigabeplattform für Spielclips mit einzigartigen teilbaren Links und passwortgeschütztem Zugriff.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Fireshare
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit Fireshare erstellen können
Fireshare ist eine selbst gehostete Medienfreigabeplattform, die zum Teilen von Spielclips, Videos und Bildern über einzigartige, pro-Element teilbare Links entwickelt wurde. Laden Sie Ihre Aufnahmen einmal hoch und teilen Sie sie einzeln mit Freunden oder öffentlich – jeder Clip erhält eine eigene URL, mit optionalem Passwortschutz für Elemente, die Sie halb-privat halten möchten.
Im Gegensatz zu Cloud-Videodiensten läuft Fireshare vollständig auf Ihrem eigenen VPS, ohne Upload-Limits, ohne Wasserzeichen und ohne dass Zuschauer ein Konto benötigen. Inhalte sind nach Spielen organisiert, über einen öffentlichen oder privaten Feed durchsuchbar und via RSS abonnierbar – so erhält Ihr Publikum ein richtiges Zuhause für Ihre Videoinhalte, ohne sie auf eine Drittanbieterplattform schicken zu müssen.
Hauptmerkmale von Fireshare
Freigebbare Links pro Clip
Jedes Video und Bild erhält eine einzigartige öffentliche URL, die Sie direkt teilen können – keine erzwungene Kontoerstellung oder Plattform-Weiterleitung für Betrachter.
Passwortgeschützte Freigabe
Sperren Sie einzelne Clips oder Ihren gesamten Feed hinter einem Passwort, damit Sie genau steuern können, wer Ihre Inhalte ansehen kann.
Spielbasierte Organisation
Inhalte nach Spieltitel taggen und durchsuchen, um Ihre Clips organisiert zu halten und es Zuschauern leicht zu machen, Aufnahmen für ein bestimmtes Spiel zu finden.
RSS-Feed-Unterstützung
Fireshare generiert RSS-Feeds, damit Follower abonnieren und benachrichtigt werden können, sobald Sie neue Clips oder Bilder veröffentlichen.
Integrierte Video-Transkodierung
CPU-basiertes Transcoding verarbeitet Uploads automatisch in weboptimierte Formate, sodass Clips in jedem Browser reibungslos ohne manuelle Konvertierung abgespielt werden.
Warum Fireshare auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Empfohlener Serverstandort:
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Lokal starten. Global wachsen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.
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