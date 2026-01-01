Khoj als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-KI-Assistent, der mit Ihren Dokumenten chattet, das Web durchsucht und Code unter Verwendung des von Ihnen gewählten KI-Modells ausführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Khoj erstellen können
Khoj ist ein kostenloser, quelloffener KI-Personalassistent, der sich mit Ihren Dokumenten, Notizen und Dateien verbindet und es Ihnen ermöglicht, Fragen dazu in natürlicher Sprache zu stellen. Er funktioniert mit jedem großen KI-Anbieter – OpenAI, Anthropic, Google Gemini oder einer lokalen Ollama-Instanz, die auf demselben VPS läuft – und erweitert seine Antworten durch Echtzeit-Websuche über SearXNG und isolierte Python-Code-Ausführung über Terrarium.
Das Selbst-Hosting von Khoj bedeutet, dass Ihre Dokumente, Konversationen und Abfragehistorie auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Ihre Dateien werden niemals über den von Ihnen explizit konfigurierten KI-Modellanbieter hinaus versendet, wodurch Sie die volle Kontrolle darüber haben, welche Daten mit wem geteilt werden.
Hauptmerkmale von Khoj
Mit Dokumenten chatten
Indizieren Sie Ihre PDFs, Notizen und Dateien und stellen Sie Fragen dazu in natürlicher Sprache – Khoj ruft relevante Kontexte und Antworten mithilfe Ihres gewählten KI-Modells ab.
Websuche-Integration
Integriertes SearXNG ermöglicht es Khoj, aktuelle Informationen aus dem Web abzurufen und zusammenzufassen, ohne Abfragen über eine Such-API eines Drittanbieters weiterzuleiten.
Code-Ausführungs-Sandbox
Führen Sie Python-Code in einer isolierten Terrarium-Sandbox aus, damit Khoj Berechnungen, Datenanalysen und Skripting-Aufgaben als Teil einer Konversation durchführen kann.
Jeder KI-Modellanbieter
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Google Gemini oder eine lokale Ollama-Instanz — wechseln Sie den Anbieter, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Sie mit Khoj interagieren.
Standardmässig privat
Alle Dokumente, Chats und Embeddings bleiben auf Ihrem VPS – nichts wird über den von Ihnen konfigurierten KI-Modellanbieter hinaus geteilt.
Warum Khoj auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.