FeatBit ist eine unternehmensgerechte Feature-Management-Plattform, die es Entwicklungsteams ermöglicht, Code hinter Feature-Flags bereitzustellen, prozentuale Rollouts durchzuführen, spezifische Benutzersegmente anzusprechen und Änderungen sofort rückgängig zu machen, ohne neu deployen zu müssen. Native SDKs für zehn gängige Sprachen und ein Echtzeit-Evaluierungsserver halten Flag-Änderungen in weniger als einer Sekunde über alle Clients hinweg synchron.

Das Selbst-Hosting von FeatBit auf Ihrem VPS hält Flag-Konfigurationen, Benutzer-Targeting-Regeln und Audit-Logs innerhalb Ihrer kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne monatliche Evaluierungsquoten. Die Bereitstellung umfasst die Management-UI, API, den Evaluierungsserver, den Analysedienst und PostgreSQL, vorkonfiguriert hinter HTTPS.