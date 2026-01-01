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Open-Source-Feature-Flag- und Experimentierplattform, die als selbst gehostete Alternative zu LaunchDarkly entwickelt wurde.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit FeatBit erstellen können

FeatBit ist eine unternehmensgerechte Feature-Management-Plattform, die es Entwicklungsteams ermöglicht, Code hinter Feature-Flags bereitzustellen, prozentuale Rollouts durchzuführen, spezifische Benutzersegmente anzusprechen und Änderungen sofort rückgängig zu machen, ohne neu deployen zu müssen. Native SDKs für zehn gängige Sprachen und ein Echtzeit-Evaluierungsserver halten Flag-Änderungen in weniger als einer Sekunde über alle Clients hinweg synchron.

Das Selbst-Hosting von FeatBit auf Ihrem VPS hält Flag-Konfigurationen, Benutzer-Targeting-Regeln und Audit-Logs innerhalb Ihrer kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne monatliche Evaluierungsquoten. Die Bereitstellung umfasst die Management-UI, API, den Evaluierungsserver, den Analysedienst und PostgreSQL, vorkonfiguriert hinter HTTPS.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von FeatBit

Echtzeit-Flaggenstreaming

Ein dedizierter Evaluierungsserver übermittelt Flag-Updates über WebSockets an SDKs, sodass Änderungen innerhalb von Millisekunden nach dem Umschalten in Clients wirksam werden.

Gezielte Nutzer-Rollouts

Rollen Sie Funktionen prozentual, nach Benutzerattribut oder benanntem Segment aus und kombinieren Sie Regeln, um Freigaben für bestimmte Kohorten zu steuern, bevor diese global eingeführt werden.

Native A/B-Experimente

Verknüpfen Sie Flag-Variationen mit Produktmetriken und führen Sie End-to-End-Experimente mit integrierten Analysen durch, wodurch die Notwendigkeit eines separaten Experimentierwerkzeugs entfällt.

Zehn offizielle SDKs

Server- und Client-SDKs für JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android und iOS integrieren Flags in jeden Produktions-Stack.

Prüfprotokoll und Verlauf

Jede Flaggen-, Segment- und Regeländerung wird mit dem Akteur, Zeitstempel und Diff aufgezeichnet, was Rückabwicklungen und Compliance-Überprüfungen unkompliziert macht.

Projekt- und Umgebungsdefinition

Organisieren Sie Flags in Projekte mit isolierten Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen, jeweils mit eigenen SDK-Schlüsseln und Targeting-Regeln.

Warum FeatBit auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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