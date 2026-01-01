Meteroid mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Preisgestaltungs- und Abrechnungsinfrastruktur für SaaS — Abonnements, nutzungsbasierte Abrechnung, Rechnungsstellung und Umsatzanalysen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Meteroid erstellen können
Meteroid ist eine Open-Source-Abrechnungsplattform, die für moderne SaaS-Unternehmen entwickelt wurde, die die volle Kontrolle darüber benötigen, wie sie ihre Kunden bepreisen, messen und abrechnen. Es verwaltet Abonnements, nutzungsbasierte Preise, Hybridpläne, kostenlose Testversionen, Coupons und Bestandskundenregelungen über eine einzige API und Admin-Benutzeroberfläche, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Stripe Billing, einen Messdienst und eine selbst entwickelte Abrechnungsschicht zusammenzufügen.
Das Selbst-Hosting von Meteroid bewahrt Kundendaten, Preislogik und Umsatzaufzeichnungen in Ihrem eigenen VPS auf, ohne ereignisbasierte Gebühren von Drittanbieter-Abrechnungsdienstleistern. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL, ClickHouse für hochvolumige Messanalysen und Redpanda für Event-Streaming.
Hauptmerkmale von Meteroid
Abonnementverwaltung
Verwalten Sie wiederkehrende Pläne, kostenlose Testphasen, Upgrades, Downgrades und Bestandskundenpreise über eine zentrale Admin-Oberfläche und REST-API.
Nutzungsbasierte Abrechnung
Produkt-Events in ClickHouse streamen und nach gemessenen Dimensionen wie API-Aufrufen, Sitzplätzen oder Speicherplatz mit sekundenschneller Erfassung abrechnen.
Automatisierte Rechnungsstellung
Generieren Sie anteilsgenaue Rechnungen in jedem Abrechnungszyklus und liefern Sie diese über Webhooks oder nachgeschaltete Zahlungsabwickler.
Hybride Preismodelle
Kombinieren Sie Pauschalgebühren, Gebühren pro Platz, gestaffelte Nutzung und einmalige Posten im selben Plan ohne benutzerdefinierten Abrechnungscode.
Umsatzanalysen
Verfolgen Sie MRR, Churn, Expansion und Kohortenbindung mit integrierten Dashboards, die von Ihren Live-Abrechnungsdaten gestützt werden.
Offene REST- und gRPC-APIs
Integrieren Sie Meteroid mit erstklassigen REST- und gRPC-APIs in Ihr Produkt und vermeiden Sie die Abhängigkeit von einem geschlossenen Abrechnungsanbieter.
Warum Meteroid auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.