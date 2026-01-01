Jotty mit einem Klick installieren.
Leichtgewichtiger, dateibasierter Notiz- und Aufgabenmanager mit Kanban-Boards und Markdown-Unterstützung — keine Datenbank erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jotty erstellen können
Jotty ist ein minimalistisches, selbst gehostetes Produktivitätstool, das alles in Markdown- und JSON-Dateien speichert – keine Datenbank, die gewartet werden muss. Es kombiniert einen TipTap WYSIWYG-Editor für umfangreiche Notizen und Checklisten mit Kanban-Boards und grundlegender Zeiterfassung und deckt so die tägliche Aufgabenverwaltung ohne unnötige Komplexität ab.
Jotty auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben bedeutet, dass Ihre Notizen und Aufgabenlisten privat bleiben, von jedem Gerät aus zugänglich sind und frei von Abonnementgebühren sind. Die Mehrbenutzerunterstützung mit einem Admin-Panel ermöglicht es Familien oder kleinen Teams, eine Instanz mit separaten Notizsammlungen und optionaler kollaborativer Freigabe über Links zu teilen.
Hauptmerkmale von Jotty
Dateibasierter Speicher
Notizen und Aufgaben werden als Markdown- und JSON-Dateien gespeichert – einfach zu sichern, zu versionieren oder ohne proprietäre Export-Tools zu migrieren.
Rich-Text-Editor
Der TipTap-gestützte WYSIWYG-Editor unterstützt Markdown, syntaxhervorgehobene Codeblöcke und Drag-and-Drop-Checklisten für produktives Notizenmachen.
Kanban-Tafeln
Visualisieren Sie Aufgaben-Workflows mit Kanban-Projektboards und integrierter Zeiterfassung, ohne eine umfangreiche Projektmanagement-Plattform bereitstellen zu müssen.
Mehrbenutzer-Zugriff
Das Admin-Panel unterstützt mehrere Benutzerkonten mit separaten Notizsammlungen und teilbaren Links für selektive Zusammenarbeit.
Warum Jotty auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.