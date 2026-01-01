Black Candy in einem Klick installieren.
Selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit einem übersichtlichen Web-Player und offiziellen mobilen Apps für deine persönliche Musiksammlung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Black Candy
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Black Candy
Black Candy ist ein Open-Source, selbst gehosteter Musik-Streaming-Server, der Ihre persönliche Audiosammlung in einen privaten Streaming-Dienst verwandelt, den Sie von jedem Browser oder seinen offiziellen mobilen Apps aus erreichen können. Er scannt Ihre Bibliothek, liest Metadaten und Album-Cover und präsentiert alles über einen sauberen, responsiven Web-Player mit Wiedergabelisten, Suchfunktion und Mehrbenutzerkonten.
Im Gegensatz zu kommerziellen Streaming-Plattformen speichert Black Candy jeden Titel, jede Wiedergabeliste und jede Hörgewohnheit auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Es gibt keine Abonnementgebühren, keinen Katalog, der sich ohne Vorwarnung ändert, und keine Komprimierung Ihrer hochwertigen Dateien – nur Ihre eigene Musik, in voller Wiedergabetreue von Ihrem VPS auf jedes Gerät gestreamt, das Sie verwenden.
Hauptmerkmale von Black Candy
Persönliches Musik-Streaming
Streamen Sie Ihre eigene Sammlung von jedem Browser oder den offiziellen mobilen Apps, mit vollständigem Album-Cover, Metadaten und Suchfunktion.
Mehrbenutzerkonten
Geben Sie jedem Zuhörer einen eigenen Login, Wiedergabelisten und Hörverlauf, während eine einzige Bibliothek auf einem Server geteilt wird.
On-the-Fly-Transkodierung
Konvertiert Audio automatisch in eine streamfähige Bitrate, damit die Wiedergabe auf langsamen oder mobilen Verbindungen reibungslos bleibt, ohne die Originale zu verändern.
Wiedergabelisten und Suche
Erstellen Sie manuelle oder intelligente Wiedergabelisten und finden Sie jeden Künstler, jedes Album oder jeden Titel sofort mit schneller Volltextsuche.
Volle Datenhoheit
Ihre Musik, Playlists und Hördaten bleiben auf Ihrem VPS — keine Abonnements, kein Tracking und kein Katalog, der verschwindet.
Warum Black Candy auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.