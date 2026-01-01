Copyparty ist ein selbst gehosteter Dateiserver, der eine aussergewöhnliche Anzahl von Funktionen in einem einzigen Container ohne externe Datenbank vereint. Er stellt Dateien gleichzeitig über HTTP, WebDAV, SFTP, FTP und TFTP bereit, unterstützt unterbrechungsresistente, gestückelte Uploads und enthält eine vollständige Medienbibliothek mit Miniaturansichten, Audiowiedergabe und Volltextsuche.

Das Selbst-Hosting von Copyparty auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine private Dateifreigabeplattform, die mit jedem Standard-Client – von einem Browser über Windows Explorer bis hin zu FileZilla – funktioniert, ohne Anbieterbindung oder wiederkehrende Speichergebühren. Da alles in einem Container läuft und die Daten direkt auf dem Dateisystem gespeichert werden, sind Backups und Migrationen unkompliziert.