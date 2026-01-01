Copyparty mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Tragbarer Dateiserver mit HTTP-, WebDAV-, SFTP- und FTP-Zugriff, fortsetzbaren Uploads und ohne Datenbankabhängigkeiten.
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Was Sie damit bauen können Copyparty
Copyparty ist ein selbst gehosteter Dateiserver, der eine aussergewöhnliche Anzahl von Funktionen in einem einzigen Container ohne externe Datenbank vereint. Er stellt Dateien gleichzeitig über HTTP, WebDAV, SFTP, FTP und TFTP bereit, unterstützt unterbrechungsresistente, gestückelte Uploads und enthält eine vollständige Medienbibliothek mit Miniaturansichten, Audiowiedergabe und Volltextsuche.
Das Selbst-Hosting von Copyparty auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine private Dateifreigabeplattform, die mit jedem Standard-Client – von einem Browser über Windows Explorer bis hin zu FileZilla – funktioniert, ohne Anbieterbindung oder wiederkehrende Speichergebühren. Da alles in einem Container läuft und die Daten direkt auf dem Dateisystem gespeichert werden, sind Backups und Migrationen unkompliziert.
Hauptmerkmale von Copyparty
Multi-Protokoll-Zugriff
Stellen Sie Dateien gleichzeitig über HTTP, WebDAV, SFTP, FTP und TFTP bereit, sodass jeder Client – Browser, Dateimanager oder CLI-Tool – sich über sein natives Protokoll verbindet.
Fortsetzbare Uploads
Die Unterstützung für segmentierte Uploads ermöglicht es, dass große Dateiübertragungen nach Netzwerkunterbrechungen automatisch fortgesetzt werden, ohne von vorne beginnen zu müssen.
Integrierte Medienbibliothek
Generiert automatisch Vorschaubilder und extrahiert Metadaten für Audio- und Videodateien, wodurch Ihr Dateiserver zu einer durchsuchbaren Mediensammlung wird.
Dateideduplizierung
Hash-basierte Deduplizierung erkennt identische Dateien beim Hochladen und speichert nur eine Kopie, wodurch Speicherplatz ohne manuellen Aufwand gespart wird.
Keine Datenbank erforderlich
Alle Daten liegen direkt auf dem Dateisystem — kein PostgreSQL, MySQL oder Redis, das neben Ihren Dateien verwaltet, gesichert oder migriert werden muss.
Warum Copyparty auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.