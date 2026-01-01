FUXA ist eine Open-Source SCADA/HMI/Dashboard-Plattform, die vollständig für das Web entwickelt wurde. Der Drag-and-Drop-Editor läuft im Browser, sodass Ingenieure Anlagenbilder, Dashboards und Bedienerbildschirme entwerfen können, ohne proprietäre Tools installieren zu müssen – und dieselben Bildschirme werden auf jedem Gerät mit einem Browser angezeigt.

Das Selbst-Hosting von FUXA auf Ihrem eigenen VPS hält Tag-Daten, Projektdateien und Gerätezugangsdaten innerhalb Ihrer kontrollierten Infrastruktur, was in OT-Umgebungen wichtig ist, wo Cloud-gehostete SCADA selten eine Option ist. Die Node.js-Laufzeitumgebung wird mit nativen Treibern für Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT und Ethernet/IP geliefert, sodass sie ohne zusätzliche Gateways mit bestehenden SPSen und Feldgeräten kommunizieren kann.