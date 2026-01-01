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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit FUXA erstellen können

FUXA ist eine Open-Source SCADA/HMI/Dashboard-Plattform, die vollständig für das Web entwickelt wurde. Der Drag-and-Drop-Editor läuft im Browser, sodass Ingenieure Anlagenbilder, Dashboards und Bedienerbildschirme entwerfen können, ohne proprietäre Tools installieren zu müssen – und dieselben Bildschirme werden auf jedem Gerät mit einem Browser angezeigt.

Das Selbst-Hosting von FUXA auf Ihrem eigenen VPS hält Tag-Daten, Projektdateien und Gerätezugangsdaten innerhalb Ihrer kontrollierten Infrastruktur, was in OT-Umgebungen wichtig ist, wo Cloud-gehostete SCADA selten eine Option ist. Die Node.js-Laufzeitumgebung wird mit nativen Treibern für Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT und Ethernet/IP geliefert, sodass sie ohne zusätzliche Gateways mit bestehenden SPSen und Feldgeräten kommunizieren kann.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von FUXA

Webbasierter Editor

Entwerfen Sie SCADA-Bildschirme, Dashboards und Alarme direkt im Browser mit einem Drag-and-Drop-Editor — keine Windows-spezifischen Engineering-Tools erforderlich.

Industrieprotokolle

Native Treiber für Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT und Ethernet/IP verbinden FUXA sofort einsatzbereit mit SPSen und Feldgeräten.

Echtzeit-Tags

Binden Sie Bildschirmelemente an Live-Geräte-Tags und beobachten Sie, wie sich Werte in Echtzeit aktualisieren, mit integrierter Historian-Unterstützung für Trends und Berichte.

Alarme und Ereignisse

Konfigurieren Sie schwellenwertbasierte Alarme mit Bestätigungsworkflows und speichern Sie einen Ereignisverlauf für Audits und die Analyse nach Vorfällen.

SVG-basierte Grafiken

Skalierbare Vektorgrafiken halten Mimiken auf jeder Anzeigegröße gestochen scharf, von Bediener-HMIs bis hin zu großen Übersichts-Dashboards an der Leitwartenwand.

Skriptfähige Logik

Fügen Sie benutzerdefinierte JavaScript-Logik hinzu, um Berechnungen, Transformationen und bedingtes Verhalten zu verwalten, ohne die Anwendung neu erstellen zu müssen.

Warum FUXA auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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