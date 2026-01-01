Apache StreamPark mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Komplettes Framework für die Entwicklung von Streaming-Anwendungen und Cloud-native Echtzeit-Computing-Plattform für Apache Flink und Spark.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache StreamPark erstellen können
Apache StreamPark ist ein Top-Level-Apache-Projekt, das den gesamten Lebenszyklus von Echtzeit-Stream-Processing-Anwendungen, die auf Apache Flink und Apache Spark basieren, vereinheitlicht. Es kombiniert ein entwicklerorientiertes Framework aus vorgefertigten APIs und Konnektoren mit einer Cloud-nativen Betriebskonsole zum Kompilieren, Bereitstellen, Überwachen und Skalieren von Streaming-Jobs über eine einzige Web-Benutzeroberfläche.
Das Selbst-Hosting von StreamPark auf Ihrem eigenen VPS hält Flink-Job-Artefakte, Bereitstellungsverlauf und Betriebsmetadaten unter Ihrer Kontrolle, während die Kosten und die Komplexität des Betriebs einer separaten Stream-Processing-Steuerungsebene auf einem Hyperscaler entfallen.
Hauptmerkmale von Apache StreamPark
Flink und Spark vereint
Entwickeln, bereitstellen und betreiben Sie Apache Flink- und Apache Spark-Streaming-Jobs von einer einzigen Konsole aus mit Laufzeitunterstützung für mehrere Versionen.
Browser-basierte Joberstellung
Schreiben Sie Flink SQL- und JAR-basierte Anwendungen in einem Web-Editor mit Syntaxhervorhebung, Abhängigkeitsverwaltung und Versionsverlauf.
Bereitstellung mit einem Klick
Starten Sie Aufträge auf Standalone-, YARN auf Hadoop 2.x/3.x- oder Kubernetes-Clustern direkt von der Plattform aus, ohne den Browser zu verlassen.
Integriertes Monitoring
Verfolgen Sie laufende Jobs, Prüfpunkte, Speicherpunkte und Fehlerereignisse mit Echtzeit-Status-Dashboards und Alarm-Integrationen.
Umfassendes Konnektor-Ökosystem
Schneller liefern mit vorgefertigten Konnektoren für Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse und andere Big-Data- und ML-Systeme.
Warum Apache StreamPark auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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