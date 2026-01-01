The Lounge als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter, ständig verfügbarer IRC-Client, der Sie verbunden hält und Ihren gesamten Nachrichtenverlauf auf allen Geräten speichert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit The Lounge erstellen können
The Lounge ist ein selbst gehosteter webbasierter IRC-Client, der als permanenter IRC-Bouncer fungiert – er bleibt 24/7 mit Netzwerken verbunden, sodass Sie keine Nachrichten verpassen. Er speichert den vollständigen Chatverlauf und synchronisiert Lesemarkierungen auf all Ihren Geräten über eine responsive Browser-Oberfläche.
Das Selbst-Hosten von The Lounge auf einem VPS bietet jedem Benutzer eine permanente IRC-Präsenz, ohne dass ein separater BNC-Dienst erforderlich ist. Es unterstützt mehrere Benutzerkonten, SASL- und LDAP-Authentifizierung, Push-Benachrichtigungen, Link-Vorschauen und gleichzeitige Verbindungen zu mehreren IRC-Netzwerken.
Hauptmerkmale von The Lounge
Ständige Verbindung
The Lounge bleibt 24/7 auf Ihrem VPS mit IRC-Netzwerken verbunden, sodass Nachrichten nie verpasst werden, selbst wenn Ihre Geräte offline sind.
Vollständiger Nachrichtenverlauf
Alle Nachrichten werden serverseitig gespeichert und über alle Geräte hinweg synchronisiert, was Ihnen eine vollständige Historie von jedem Browser aus ermöglicht.
Multi-Netzwerk-Unterstützung
Verbinden Sie sich gleichzeitig mit mehreren IRC-Netzwerken mit separaten Konten für jeden Benutzer auf Ihrem Server.
Push-Benachrichtigungen
Erhalten Sie mobile und Desktop-Push-Benachrichtigungen für Erwähnungen und Direktnachrichten, ohne einen Browser-Tab geöffnet zu lassen.
Warum The Lounge auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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