Hoppscotch ist eine moderne, schlanke Plattform für die API-Entwicklung und -Tests, die den gesamten API-Lebenszyklus abdeckt – vom Erstellen und Testen von Anfragen bis zum Dokumentieren und Teilen von Sammlungen mit Ihrem Team. Es unterstützt REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events und WebRTC in einer einzigen Oberfläche, mit Umgebungsvariablen, Pre-Request-Skripten und erweiterten Authentifizierungsoptionen, einschließlich OAuth 2.0.

Das Selbst-Hosting von Hoppscotch auf Ihrem VPS hält alle API-Schlüssel, Anforderungs-Payloads und Team-Workspace-Daten vollständig auf Ihrer Infrastruktur, wodurch Datenschutzbedenken bei Cloud-basierten API-Clients beseitigt und gleichzeitig die Pro-Sitz-Abonnementkosten mit dem Wachstum Ihres Teams entfallen.