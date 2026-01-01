Vault als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Industriestandard-Plattform für das Geheimnismanagement zum sicheren Speichern, Zugreifen und Rotieren sensibler Anmeldeinformationen und Zertifikate.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vault erstellen können
HashiCorp Vault ist eine identitätsbasierte Plattform für das Geheimnismanagement, die die Kontrolle über sensible Daten — API-Schlüssel, Datenbankpasswörter, Zertifikate und Token — in Ihrer gesamten Infrastruktur zentralisiert. Anstatt Anmeldeinformationen über Konfigurationsdateien und Umgebungsvariablen zu verteilen, bietet Vault eine einzige vertrauenswürdige Quelle mit vollständiger Audit-Protokollierung jedes Zugriffsereignisses.
Vault unterstützt dynamische Geheimnisse, die bei Bedarf generiert und nach Gebrauch automatisch widerrufen werden, was das Risiko durch geleakte oder langlebige Anmeldeinformationen drastisch reduziert. Das Selbst-Hosting von Vault auf einem VPS hält Ihre Geheimnisinfrastruktur vollständig unter Ihrer Kontrolle — kein Cloud-Anbieter hat Zugriff auf Ihre Schlüssel, Audit-Trails oder die Anwendungen, die sie schützen.
Hauptmerkmale von Vault
Dynamische Secrets
Generieren Sie kurzlebige Anmeldeinformationen für Datenbanken und Cloud-Dienste bei Bedarf – automatisch widerrufen nach einer konfigurierbaren TTL, wodurch das Risiko durch langjährige, geleakte Geheimnisse eliminiert wird.
Verschlüsselung als Service
Anwendungsdaten über die Vault API verschlüsseln und entschlüsseln, ohne kryptografische Schlüssel direkt zu verwalten, wobei sensible Daten geschützt bleiben, ohne dass Änderungen an Ihrer Speicherschicht erforderlich sind.
Vollständige Audit-Protokollierung
Jeder Lese-, Schreib- und Löschvorgang eines Secrets wird mit vollständigen Identitäts- und Zeitstempeldetails protokolliert, was eine unveränderliche Spur für Compliance-Audits und Vorfalluntersuchungen bietet.
Mehrere Authentifizierungsmethoden
Authentifizieren Sie sich über Token, AppRole, GitHub, AWS IAM oder Kubernetes-Dienstkonten und integrieren Sie Vault in Ihre bestehenden Identitäts- und Bereitstellungspipelines.
Geheimnis-Leasing und TTLs
Geheimnisse werden mit Time-to-Live-Werten ausgegeben und können programmatisch erneuert oder widerrufen werden, was Ihnen eine feingranulare Lebenszykluskontrolle über jede von Vault verwaltete Anmeldeinformation ermöglicht.
Warum Vault auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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