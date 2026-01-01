HashiCorp Vault ist eine identitätsbasierte Plattform für das Geheimnismanagement, die die Kontrolle über sensible Daten — API-Schlüssel, Datenbankpasswörter, Zertifikate und Token — in Ihrer gesamten Infrastruktur zentralisiert. Anstatt Anmeldeinformationen über Konfigurationsdateien und Umgebungsvariablen zu verteilen, bietet Vault eine einzige vertrauenswürdige Quelle mit vollständiger Audit-Protokollierung jedes Zugriffsereignisses.

Vault unterstützt dynamische Geheimnisse, die bei Bedarf generiert und nach Gebrauch automatisch widerrufen werden, was das Risiko durch geleakte oder langlebige Anmeldeinformationen drastisch reduziert. Das Selbst-Hosting von Vault auf einem VPS hält Ihre Geheimnisinfrastruktur vollständig unter Ihrer Kontrolle — kein Cloud-Anbieter hat Zugriff auf Ihre Schlüssel, Audit-Trails oder die Anwendungen, die sie schützen.