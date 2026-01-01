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HochleistungsfÃ¤higes verteiltes Dateisystem mit S3-API-KompatibilitÃ¤t zum Speichern und Bereitstellen von Milliarden von Dateien in groÃŸem Umfang.

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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit SeaweedFS erstellen kÃ¶nnen

SeaweedFS ist ein quelloffenes verteiltes Dateisystem mit Ã¼ber 24.000 GitHub-Sternen, optimiert fÃ¼r das effiziente Speichern und Abrufen einer groÃŸen Anzahl von Dateien. Mit einer integrierten S3-kompatiblen API dient es als direkter Ersatz fÃ¼r Amazon S3 in selbst gehosteten Umgebungen â€“ jedes fÃ¼r S3 entwickelte Tool oder SDK funktioniert mit SeaweedFS ohne CodeÃ¤nderungen.

Das Selbst-Hosting von Objektspeicher auf Ihrem VPS eliminiert die Kosten pro Anfrage und pro GB von Cloud-Anbietern, wÃ¤hrend die Daten unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben. SeaweedFS verarbeitet alles von kleinen, vom Benutzer hochgeladenen Bildern bis hin zu groÃŸen Videodateien und Backup-Archiven, wobei Replikation und Erasure Coding zum Datenschutz zur VerfÃ¼gung stehen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von SeaweedFS

S3 API KompatibilitÃ¤t

Jede fÃ¼r Amazon S3 entwickelte Anwendung oder jedes Tool verbindet sich ohne Ã„nderungen mit SeaweedFS, was eine sofortige Integration in bestehende Workflows ermÃ¶glicht.

Effiziente Handhabung kleiner Dateien

Optimierte Speicher-Engine verarbeitet Milliarden kleiner Dateien effizient â€“ eine hÃ¤ufige SchwÃ¤che traditioneller Dateisysteme und Allzweck-Speicher-Backends.

Datenreplikation

Automatische Replikation Ã¼ber Volumenserver hinweg bietet Redundanz, sodass Daten verfÃ¼gbar bleiben, selbst wenn einzelne Speicherknoten ausfallen.

Erasure Coding

Reduziert den Speicher-Overhead im Vergleich zur vollstÃ¤ndigen Replikation, wÃ¤hrend die DatenintegritÃ¤t fÃ¼r warme und kalte Speicherebenen erhalten bleibt.

FUSE-Mount-UnterstÃ¼tzung

Binden Sie SeaweedFS als natives Dateisystem auf Linux-Hosts ein, wodurch Anwendungen, die standardmÃ¤ÃŸigen POSIX-Dateizugriff erwarten, direkt lesen und schreiben kÃ¶nnen.

Warum SeaweedFS auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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