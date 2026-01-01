SeaweedFS ist ein quelloffenes verteiltes Dateisystem mit Ã¼ber 24.000 GitHub-Sternen, optimiert fÃ¼r das effiziente Speichern und Abrufen einer groÃŸen Anzahl von Dateien. Mit einer integrierten S3-kompatiblen API dient es als direkter Ersatz fÃ¼r Amazon S3 in selbst gehosteten Umgebungen â€“ jedes fÃ¼r S3 entwickelte Tool oder SDK funktioniert mit SeaweedFS ohne CodeÃ¤nderungen.

Das Selbst-Hosting von Objektspeicher auf Ihrem VPS eliminiert die Kosten pro Anfrage und pro GB von Cloud-Anbietern, wÃ¤hrend die Daten unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleiben. SeaweedFS verarbeitet alles von kleinen, vom Benutzer hochgeladenen Bildern bis hin zu groÃŸen Videodateien und Backup-Archiven, wobei Replikation und Erasure Coding zum Datenschutz zur VerfÃ¼gung stehen.