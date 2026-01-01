Dawarich mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Alternative zu Google Timeline zum Verfolgen und Visualisieren Ihres vollständigen Standortverlaufs auf einer interaktiven Karte.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Dawarich
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Dawarich
Dawarich ist eine selbst gehostete Alternative zu Google Timeline, die Ihre Standortverlaufsdaten unter Ihre eigene Kontrolle bringt. Importieren Sie Daten aus Google Maps Timeline-Exporten, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-Dateien und anderen Quellen, um eine umfassende, durchsuchbare Aufzeichnung aller Orte zu erstellen, an denen Sie gewesen sind.
Die Plattform visualisiert Ihre Bewegungen als interaktive Karten mit Heatmaps, Routenlinien und Fog-of-War-Overlays. Integrierte Statistiken zeigen besuchte Länder, erkundete Städte und die zurückgelegte Gesamtstrecke, während Reise-Tools es Ihnen ermöglichen, Reisen mit Fotos und Notizen zu versehen. Die Standortfreigabe für Familien mit individuellen Datenschutzeinstellungen macht es für den Haushalt geeignet. Das Selbst-Hosting hält sensible Standortdaten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, fern von Google und anderen Drittanbietern.
Hauptmerkmale von Dawarich
Mehrquellen-Import
Importieren Sie Standortdaten von Google Maps Zeitachse, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-Dateien und mehr, um eine vollständige historische Aufzeichnung zu erstellen.
Interaktive Kartenansichten
Erkunden Sie Ihre Historie als Heatmaps, Routenlinien und Nebel-des-Krieges-Überlagerungen auf einer vollständig interaktiven Karte mit anpassbaren Ebenen.
Reisestatistiken
Sehen Sie, wie viele Länder und Städte Sie besucht haben, wie weit Sie gereist sind, und verfolgen Sie, wie viele Tage Sie in jedem Land verbracht haben.
Fotointegration
Verbinden Sie Immich oder Photoprism, um geotaggte Fotos auf der Karte zu überlagern und Erinnerungen mit bestimmten Reisen und Orten zu verknüpfen.
Familienstandortfreigabe
Teilen Sie Ihren Standort mit Familienmitgliedern, während Sie individuelle Datenschutzkontrollen beibehalten, sodass jede Person selbst entscheidet, was sie preisgibt.
Warum Dawarich auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.