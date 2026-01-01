OCS Inventory NG in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source IT-Asset-Management-Server, der Hardware und Software verfolgt und Pakete in Ihrer Flotte bereitstellt.
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Was Sie mit OCS Inventory NG erstellen können
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) ist eine kostenlose Open-Source-Lösung für Asset Management und Softwareverteilung, die seit 2001 weiterentwickelt wurde. Leichte Agenten, die auf Windows-, Linux-, macOS-, Android- und IBM AIX-Endpunkten installiert sind, melden detaillierte Hardware- und Software-Inventare an einen zentralen Server zurück, während SNMP-Scans und IP-Erkennung die Sichtbarkeit auf Drucker, Switches, Router und andere agentenlose Geräte erweitern.
Das Selbst-Hosting von OCS Inventory auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Geräte-Fingerabdruck, Lizenzdatensatz und jedes bereitgestellte Paket unter Ihrer Kontrolle. Die gebündelte Webkonsole, MySQL-Datenbank und REST-API sind dieselben Komponenten, die von Unternehmen verwendet werden, die IT-Bestände von über 100.000 Geräten verwalten, ohne pro-Asset-Gebühren und ohne Abhängigkeit von Drittanbieter-SaaS.
Hauptmerkmale von OCS Inventory NG
Hardware- und Softwareinventar
Leichte Agenten erfassen detaillierte Daten zu CPU, Arbeitsspeicher, Speicher, Peripheriegeräten und installierter Software von Windows-, Linux-, macOS-, Android- und AIX-Endpunkten.
Paketbereitstellung
Stellen Sie Skripte, Installationsprogramme und Konfigurationspakete über HTTPS an Agenten bereit, mit Bandbreitenkontrollen, die auf Flotten von über 100.000 Geräten skalierbar sind.
SNMP und Netzwerkerkennung
Scannen Sie Subnetze und fragen Sie SNMP-Geräte ab, um Drucker, Switches, Router und andere Geräte zu inventarisieren, die keinen Agenten ausführen können.
Lizenzkonformitätsberichte
Verfolgen Sie installierte Anwendungen in Ihrer gesamten Umgebung und erstellen Sie Software-Messberichte, um die Lizenznutzung und -verlängerungen zu überprüfen.
REST API und Integrationen
Integrierte REST-API und GLPI-Synchronisierungs-Plug-in speisen Asset-Daten in Ticketsysteme, CMDBs und Sicherheitstools ein.
Webkonsole mit RBAC
Browserbasierte Konsole mit rollenbasierten Zugriffskontrollen, LDAP- und CAS-Authentifizierung und anpassbaren Dashboards für Bediener und Prüfer.
Warum OCS Inventory NG auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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