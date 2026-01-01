OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) ist eine kostenlose Open-Source-Lösung für Asset Management und Softwareverteilung, die seit 2001 weiterentwickelt wurde. Leichte Agenten, die auf Windows-, Linux-, macOS-, Android- und IBM AIX-Endpunkten installiert sind, melden detaillierte Hardware- und Software-Inventare an einen zentralen Server zurück, während SNMP-Scans und IP-Erkennung die Sichtbarkeit auf Drucker, Switches, Router und andere agentenlose Geräte erweitern.

Das Selbst-Hosting von OCS Inventory auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Geräte-Fingerabdruck, Lizenzdatensatz und jedes bereitgestellte Paket unter Ihrer Kontrolle. Die gebündelte Webkonsole, MySQL-Datenbank und REST-API sind dieselben Komponenten, die von Unternehmen verwendet werden, die IT-Bestände von über 100.000 Geräten verwalten, ohne pro-Asset-Gebühren und ohne Abhängigkeit von Drittanbieter-SaaS.