pycsw in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
OGC-zertifizierter Katalogserver, der Geodaten-Metadaten über offene Standards veröffentlicht und auffindbar macht.
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Was Sie mit pycsw erstellen können
pycsw ist ein quelloffener OGC Catalogue Service for the Web (CSW)-Server, der in Python geschrieben ist und von nationalen Geodateninfrastrukturen, Forschungseinrichtungen und Geoportalen zur Veröffentlichung von Geodaten-Metadaten verwendet wird. Es ist eine OGC-Referenzimplementierung, die vollständig mit CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH und SRU konform ist, wodurch andere Kataloge und Clients ohne benutzerdefinierte Adapter interoperieren können.
Das Selbst-Hosting von pycsw auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über den Metadatenindex, der Ihr Geodatenportal unterstützt, ohne auf einen Drittanbieter-Katalogdienst angewiesen zu sein. Die Vorlage wird vorkonfiguriert mit einem SQLite-Repository für schnelle Starts geliefert und kann für PostgreSQL- oder PostGIS-basierte Bereitstellungen im großen Maßstab neu konfiguriert werden.
Hauptmerkmale von pycsw
OGC zertifizierter Server
Betreiben Sie eine OGC Reference Implementation, die mit CSW 2.0.2, CSW 3.0 und OGC API - Records sofort einsatzbereit ist.
Mehrere Katalog-APIs
Stellen Sie dasselbe Metadaten-Repository über CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH und SRU für eine umfassende Client-Kompatibilität bereit.
INSPIRE- und ISO-Unterstützung
Veröffentlichen Sie ISO 19115 / 19139-Datensätze und aktivieren Sie das INSPIRE-Profil, um die Anforderungen der europäischen Geodatenrichtlinie zu erfüllen.
Verbundsuche
Konfigurieren Sie die verteilte Suche über entfernte CSW-Kataloge, sodass eine einzige Abfrage Ihre Datensätze und föderierten Peers gleichzeitig erreicht.
Flexible Repositories
Beginnen Sie mit dem gebündelten SQLite-Speicher und wechseln Sie zu PostgreSQL, PostGIS oder anderen unterstützten Backends, wenn Ihr Datensatzvolumen wächst.
Python-Ökosystem
Erweitern Sie das Verhalten durch pycsw-Plugins und integrieren Sie es in den breiteren geopython-Stack, einschließlich pygeoapi, OWSLib und GeoNode.
Warum pycsw auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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