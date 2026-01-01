pycsw ist ein quelloffener OGC Catalogue Service for the Web (CSW)-Server, der in Python geschrieben ist und von nationalen Geodateninfrastrukturen, Forschungseinrichtungen und Geoportalen zur Veröffentlichung von Geodaten-Metadaten verwendet wird. Es ist eine OGC-Referenzimplementierung, die vollständig mit CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH und SRU konform ist, wodurch andere Kataloge und Clients ohne benutzerdefinierte Adapter interoperieren können.

Das Selbst-Hosting von pycsw auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über den Metadatenindex, der Ihr Geodatenportal unterstützt, ohne auf einen Drittanbieter-Katalogdienst angewiesen zu sein. Die Vorlage wird vorkonfiguriert mit einem SQLite-Repository für schnelle Starts geliefert und kann für PostgreSQL- oder PostGIS-basierte Bereitstellungen im großen Maßstab neu konfiguriert werden.