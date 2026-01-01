Password Pusher in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Dienst zum Teilen von Passwörtern, Dateien und Links über selbstzerstörende URLs, die nach Anzahl der Aufrufe oder Zeit ablaufen.
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Was Sie mit Password Pusher erstellen können
Password Pusher ist eine Open-Source-Anwendung, die die gefährliche Angewohnheit ersetzt, Anmeldeinformationen im Klartext per E-Mail oder Nachricht zu versenden. Anstatt das Geheimnis direkt zu versenden, generieren Sie eine einmalige URL, die die Nutzlast einmal liefert und sich dann basierend auf der Anzahl der Aufrufe, der verstrichenen Zeit oder beidem selbst löscht. Passwörter, Dateien, URLs und QR-Codes werden alle unterstützt, und jeder Push kann eine zusätzliche Passphrase erfordern, bevor er enthüllt wird.
Das Selbst-Hosting von Password Pusher auf Ihrem eigenen VPS hält jedes Geheimnis innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – kein Drittanbieter-SaaS liest, protokolliert oder speichert Ihre geteilten Anmeldeinformationen, und der vollständige Audit-Trail verbleibt zusammen mit den Daten auf Ihrem Server.
Hauptmerkmale von Password Pusher
Selbstlöschende Links
Einmal-URLs laufen nach einer konfigurierten Anzahl von Aufrufen oder einem Zeitfenster ab, sodass Geheimnisse nicht erneut gelesen oder aus Postfächern geleakt werden können.
Passphrasenschutz
Fügen Sie zusätzlich zum Link eine separate Passphrase hinzu, damit eine abgefangene URL allein nicht ausreicht, um das Geheimnis preiszugeben.
Dateien und QR-Codes
Passwörter, Dateien, URLs und QR-Codes über denselben geprüften Bereitstellungsfluss mit typspezifischen Ablaufrichtlinien übertragen.
Vollständige Audit-Protokollierung
Verfolgung von Erstellung, Abruf und Betrachteridentität für jeden Push, mit optionalen Konten und Zwei-Faktor-Authentifizierung für das Dashboard.
Benutzerdefiniertes Branding
Gestalten Sie die Benutzeroberfläche im White-Label-Verfahren mit Ihrem eigenen Titel, Slogan, Thema und Footer für interne Teams oder kundenorientierte Bereitstellungen.
JSON API
Integrieren Sie die Passwortfreigabe in Skripte, CI-Pipelines oder interne Tools über die dokumentierte JSON API v2.
Warum Password Pusher auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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