Password Pusher ist eine Open-Source-Anwendung, die die gefährliche Angewohnheit ersetzt, Anmeldeinformationen im Klartext per E-Mail oder Nachricht zu versenden. Anstatt das Geheimnis direkt zu versenden, generieren Sie eine einmalige URL, die die Nutzlast einmal liefert und sich dann basierend auf der Anzahl der Aufrufe, der verstrichenen Zeit oder beidem selbst löscht. Passwörter, Dateien, URLs und QR-Codes werden alle unterstützt, und jeder Push kann eine zusätzliche Passphrase erfordern, bevor er enthüllt wird.

Das Selbst-Hosting von Password Pusher auf Ihrem eigenen VPS hält jedes Geheimnis innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – kein Drittanbieter-SaaS liest, protokolliert oder speichert Ihre geteilten Anmeldeinformationen, und der vollständige Audit-Trail verbleibt zusammen mit den Daten auf Ihrem Server.