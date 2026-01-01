ProjectSend ist eine Open-Source-Plattform zur Dateibereitstellung, die fÃ¼r Unternehmen entwickelt wurde, die Dateien mit bestimmten Kunden und nicht mit der Ã–ffentlichkeit teilen mÃ¼ssen. Jeder Kunde erhÃ¤lt seinen eigenen Login und sieht nur die ihm zugewiesenen Dateien, wÃ¤hrend Administratoren jeden Download verfolgen, Ablaufdaten fÃ¼r sensible Materialien festlegen und Benachrichtigungen erhalten, wenn EmpfÃ¤nger auf neue Uploads zugreifen â€“ so entsteht eine rechenschaftspflichtige, gebrandete Alternative zu generischen Cloud-Speicherlinks.

Das Hosten von ProjectSend auf Ihrem VPS bewahrt vertrauliche Kundendateien â€“ VertrÃ¤ge, Finanzdokumente, Design-Assets â€“ auf einer Infrastruktur auf, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren, ohne Pro-Benutzer-GebÃ¼hren, ohne Speichergrenzen und mit der MÃ¶glichkeit, das Branding an Ihre GeschÃ¤ftsidentitÃ¤t anzupassen.