XWiki als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarke Open-Source-Wiki-Plattform fÃ¼r das Wissensmanagement im Team, die Dokumentation und kollaborative Arbeitsbereiche.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r XWiki
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit XWiki erstellen kÃ¶nnen
XWiki ist eine Open-Source-Enterprise-Wiki-Plattform, die Ã¼ber statische Dokumentation hinausgeht. Ihr strukturiertes Seitenmodell organisiert Inhalte in hierarchische Bereiche und Seiten, wÃ¤hrend eine integrierte Skript-Engine es Teams ermÃ¶glicht, dynamische Dashboards und benutzerdefinierte Intranet-Anwendungen direkt auf Wiki-Seiten zu erstellen. Mit Ã¼ber 900 Erweiterungen und einem integrierten â€žApp Within Minutesâ€œ-Assistenten kÃ¶nnen Teams XWiki in eine maÃŸgeschneiderte Wissensdatenbank, einen Issue-Tracker oder einen Projektarbeitsbereich verwandeln, ohne bei Null anfangen zu mÃ¼ssen.
Das Selbst-Hosting von XWiki auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle Dokumentationen, internen Prozesse und das Unternehmenswissen unter Ihrer direkten Kontrolle â€“ keine nutzerbasierten GebÃ¼hren, keine Anbieterbindung und keine Daten, die Ihre Infrastruktur verlassen. Diese Vorlage kombiniert XWiki mit einer PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige, produktionsreife Speicherung.
Hauptmerkmale von XWiki
Strukturiertes Seitenmodell
Organisieren Sie Inhalte in hierarchischen Bereichen und Seiten mit Eltern-Kind-Beziehungen, um groÃŸe Wissensdatenbanken navigierbar und konsistent zu halten.
Integrierter App-Baukasten
Erstellen Sie benutzerdefinierte Datenanwendungen auf Wiki-Seiten mit dem App Within Minutes Assistenten â€” kein externes Framework oder Programmierung erforderlich.
900+ Erweiterungen
Erweitern Sie XWiki mit einer Bibliothek von Ã¼ber 900 Community-Erweiterungen, die Kalender, Diagramme, Aufgabenverwaltung und LDAP-Authentifizierung umfassen.
Skript-Engine
Schreiben Sie Velocity-, Groovy- oder Python-Skripte innerhalb von Wiki-Seiten, um dynamische Inhalte, Dashboards und automatisierte Berichte zu erstellen.
Volltextsuche
Eingebettetes Solr indiziert alle Seiteninhalte und AnhÃ¤nge und liefert sofort relevante Ergebnisse Ã¼ber selbst groÃŸe Wissensdatenbanken hinweg.
Revisionsverlauf
Jede Bearbeitung wird automatisch versioniert, mit einer vollstÃ¤ndigen Diff-Ansicht und einer Ein-Klick-Wiederherstellung, um jede frÃ¼here Version jeder Seite wiederherzustellen.
Warum XWiki auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.