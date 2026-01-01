Gogs mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Müheloser, selbstgehosteter Git-Dienst, geschrieben in Go – leichtgewichtig, schnell und einfach auf jedem Server zu betreiben.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gogs erstellen können
Gogs (Go Git Service) ist ein selbstgehosteter Git-Dienst, der auf Einfachheit und minimalen Ressourcenverbrauch ausgelegt ist. In Go geschrieben, bietet es Repository-Verwaltung, Issue-Tracking, Wiki-Unterstützung und Teamorganisation über eine übersichtliche Weboberfläche und läuft selbst auf kleinen VPS-Instanzen effizient.
Das Selbst-Hosting von Gogs bewahrt Ihren Quellcode auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Abhängigkeit von externen Hosting-Plattformen. Diese Bereitstellung kombiniert Gogs mit PostgreSQL für eine zuverlässige Datenspeicherung und beinhaltet SSH-Port-Weiterleitung für standardmässige Git-Push- und Pull-Workflows.
Hauptmerkmale von Gogs
Git-Repository-Hosting
Vollständige Repository-Verwaltung mit Branch-Browsing, Commit-Verlauf und Merge-Request-Workflows in einer einfachen Weboberfläche.
Problemverfolgung
Ein integrierter Issue-Tracker mit Labels, Meilensteinen und Zuweisung hält die Projektarbeit neben dem Code organisiert.
SSH- und HTTPS-Git-Zugriff
Entwickler pushen und pullen über SSH oder HTTPS mit standardmäßigen Git-Clients ohne Workflow-Änderungen.
Minimaler Ressourcenverbrauch
Gogs läuft auf leistungsschwacher Hardware, was es zu einer praktischen Git-Hosting-Wahl für kleine Server und Heimlabore macht.
Webhook-Integrationen
Webhook-Unterstützung löst CI/CD-Systeme und externe Dienste bei Push-Ereignissen für automatisierte Build- und Deployment-Pipelines aus.
Warum Gogs auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.