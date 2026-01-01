Gogs (Go Git Service) ist ein selbstgehosteter Git-Dienst, der auf Einfachheit und minimalen Ressourcenverbrauch ausgelegt ist. In Go geschrieben, bietet es Repository-Verwaltung, Issue-Tracking, Wiki-Unterstützung und Teamorganisation über eine übersichtliche Weboberfläche und läuft selbst auf kleinen VPS-Instanzen effizient.

Das Selbst-Hosting von Gogs bewahrt Ihren Quellcode auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Abhängigkeit von externen Hosting-Plattformen. Diese Bereitstellung kombiniert Gogs mit PostgreSQL für eine zuverlässige Datenspeicherung und beinhaltet SSH-Port-Weiterleitung für standardmässige Git-Push- und Pull-Workflows.