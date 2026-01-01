Gramps Web als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Genealogie-Plattform zum Erstellen, Erforschen und Teilen von Stammbäumen von jedem Browser aus.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gramps Web erstellen können
Gramps Web ist die kollaborative Weboberfläche für Gramps, die meistgenutzte Open-Source-Genealogieplattform. Sie verwandelt Ihre private Stammbaumdatenbank in eine Mehrbenutzer-Webanwendung – von jedem Browser aus zugänglich – komplett mit interaktiven Diagrammen, Karten, Volltextsuche und DNA-Analyse-Tools. Im Gegensatz zu Cloud-Genealogiediensten, die Ihre Familiengeschichtsdaten monetarisieren, läuft Gramps Web vollständig auf Ihrem eigenen VPS, wodurch jede Vorfahrenaufzeichnung, jedes Dokument und jedes Foto unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleibt.
Gramps Web verwendet das native Datenbankformat von Gramps, sodass vorhandene Desktop-Gramps-Daten direkt importiert werden und über die Weboberfläche vorgenommene Änderungen mit der Desktop-App synchronisiert werden. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Stammbaumbesitzer und Administrator.
Hauptmerkmale von Gramps Web
Interaktive Familienstammbäume
Fächerdiagramme, Stammbaumansichten, Nachkommenbäume und Zeitleistenvisualisierungen bieten verschiedene Perspektiven auf Ihre Familiengeschichte im Browser.
Volltextsuche
Suchen Sie sofort nach jeder Person, jedem Ort, jedem Ereignis, jeder Quelle und jeder Notiz in Ihrem Stammbaum – einschließlich des Inhalts in angehängten Dokumenten und Medien.
Desktop-Synchronisierung
Verwendet das native Gramps-Datenbankformat für die bidirektionale Synchronisierung mit der Gramps-Desktop-App, sodass Web- und Desktop-Bearbeitungen synchron bleiben.
Mehrbenutzer-Zusammenarbeit
Laden Sie Familienmitglieder mit rollenbasierten Berechtigungen ein – Redakteure können Datensätze hinzufügen, während Betrachter nur stöbern können, wodurch Ihre Daten organisiert bleiben.
DNA-Analyse-Tools
Chromosomen-Browser, Visualisierung gemeinsamer DNA-Segmente und Kit-Verwaltung zur Integration genetischer Genealogiedaten neben traditionellen Aufzeichnungen.
Warum Gramps Web auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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