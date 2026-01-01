Gramps Web ist die kollaborative Weboberfläche für Gramps, die meistgenutzte Open-Source-Genealogieplattform. Sie verwandelt Ihre private Stammbaumdatenbank in eine Mehrbenutzer-Webanwendung – von jedem Browser aus zugänglich – komplett mit interaktiven Diagrammen, Karten, Volltextsuche und DNA-Analyse-Tools. Im Gegensatz zu Cloud-Genealogiediensten, die Ihre Familiengeschichtsdaten monetarisieren, läuft Gramps Web vollständig auf Ihrem eigenen VPS, wodurch jede Vorfahrenaufzeichnung, jedes Dokument und jedes Foto unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleibt.

Gramps Web verwendet das native Datenbankformat von Gramps, sodass vorhandene Desktop-Gramps-Daten direkt importiert werden und über die Weboberfläche vorgenommene Änderungen mit der Desktop-App synchronisiert werden. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Stammbaumbesitzer und Administrator.