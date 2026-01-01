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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Parse Server erstellen kÃ¶nnen

Parse Server ist der Open-Source-Nachfolger der ursprÃ¼nglichen Parse Platform, der ein komplettes Backend-as-a-Service fÃ¼r mobile und Webanwendungen bereitstellt. Es bietet Objektspeicher, Benutzerauthentifizierung, Dateispeicher, Push-Benachrichtigungen und Live Queries Ã¼ber automatisch generierte REST- und GraphQL-APIs, wodurch der Grossteil des normalerweise fÃ¼r die Bereitstellung einer verbundenen App erforderlichen Boilerplates entfÃ¤llt.

Das Selbst-Hosting von Parse Server auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Benutzerkonten, Anwendungsdaten und Cloud-Code-Logik â€” ohne GebÃ¼hren pro Anfrage, ohne Anbieterbindung und ohne Ã¼berraschende Migrationsfristen. Diese Bereitstellung wird mit MongoDB und dem offiziellen Parse Dashboard geliefert, damit Sie Klassen durchsuchen, Abfragen ausfÃ¼hren und Schemas vom ersten Tag an verwalten kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Parse Server

REST- und GraphQL-APIs

Jede von Ihnen definierte Klasse ist sofort Ã¼ber automatisch generierte REST- und GraphQL-Endpunkte verfÃ¼gbar, sodass iOS-, Android- und Web-Clients Daten ohne benutzerdefinierten Servercode lesen und schreiben kÃ¶nnen.

Benutzerauthentifizierung

Integrierte Benutzername/Passwort-Authentifizierung, E-Mail-Verifizierung und soziale Logins fÃ¼r Facebook, Apple, Google und Twitter ermÃ¶glichen es Ihnen, sichere KontoflÃ¼sse in wenigen Minuten bereitzustellen.

Live-Abfragen

Abonnieren Sie Ã„nderungen an jeder Klasse Ã¼ber WebSockets, um Echtzeit-Chats, kollaborative Tools und Live-Dashboards ohne einen separaten Pub/Sub-Stack zu ermÃ¶glichen.

Cloud Code-Funktionen

Serverseitiges JavaScript bei EinfÃ¼ge-, Aktualisierungs- und LÃ¶sch-Triggern oder als aufrufbare Funktionen ausfÃ¼hren, um GeschÃ¤ftsregeln durchzusetzen und sich in Drittanbieter-APIs zu integrieren.

Push-Benachrichtigungen

Senden Sie gezielte Push-Benachrichtigungen an iOS-, Android- und Web-Clients mithilfe des integrierten Installations- und Kanalverwaltungssystems.

Parse Dashboard enthalten

Klassen durchsuchen, Zeilen bearbeiten, Aggregationsabfragen ausfÃ¼hren und das Schema Ã¼ber das offizielle Parse Dashboard Ã¼berprÃ¼fen, das zusammen mit dem Server ausgeliefert wird.

Warum Parse Server auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Maxim Shishkin
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