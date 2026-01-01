Parse Server in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Backend fÃ¼r mobile und Web-Apps mit REST, GraphQL, Echtzeit-Abfragen, Authentifizierung und Push-Benachrichtigungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Parse Server erstellen kÃ¶nnen
Parse Server ist der Open-Source-Nachfolger der ursprÃ¼nglichen Parse Platform, der ein komplettes Backend-as-a-Service fÃ¼r mobile und Webanwendungen bereitstellt. Es bietet Objektspeicher, Benutzerauthentifizierung, Dateispeicher, Push-Benachrichtigungen und Live Queries Ã¼ber automatisch generierte REST- und GraphQL-APIs, wodurch der Grossteil des normalerweise fÃ¼r die Bereitstellung einer verbundenen App erforderlichen Boilerplates entfÃ¤llt.
Das Selbst-Hosting von Parse Server auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Benutzerkonten, Anwendungsdaten und Cloud-Code-Logik â€” ohne GebÃ¼hren pro Anfrage, ohne Anbieterbindung und ohne Ã¼berraschende Migrationsfristen. Diese Bereitstellung wird mit MongoDB und dem offiziellen Parse Dashboard geliefert, damit Sie Klassen durchsuchen, Abfragen ausfÃ¼hren und Schemas vom ersten Tag an verwalten kÃ¶nnen.
Hauptmerkmale von Parse Server
REST- und GraphQL-APIs
Jede von Ihnen definierte Klasse ist sofort Ã¼ber automatisch generierte REST- und GraphQL-Endpunkte verfÃ¼gbar, sodass iOS-, Android- und Web-Clients Daten ohne benutzerdefinierten Servercode lesen und schreiben kÃ¶nnen.
Benutzerauthentifizierung
Integrierte Benutzername/Passwort-Authentifizierung, E-Mail-Verifizierung und soziale Logins fÃ¼r Facebook, Apple, Google und Twitter ermÃ¶glichen es Ihnen, sichere KontoflÃ¼sse in wenigen Minuten bereitzustellen.
Live-Abfragen
Abonnieren Sie Ã„nderungen an jeder Klasse Ã¼ber WebSockets, um Echtzeit-Chats, kollaborative Tools und Live-Dashboards ohne einen separaten Pub/Sub-Stack zu ermÃ¶glichen.
Cloud Code-Funktionen
Serverseitiges JavaScript bei EinfÃ¼ge-, Aktualisierungs- und LÃ¶sch-Triggern oder als aufrufbare Funktionen ausfÃ¼hren, um GeschÃ¤ftsregeln durchzusetzen und sich in Drittanbieter-APIs zu integrieren.
Push-Benachrichtigungen
Senden Sie gezielte Push-Benachrichtigungen an iOS-, Android- und Web-Clients mithilfe des integrierten Installations- und Kanalverwaltungssystems.
Parse Dashboard enthalten
Klassen durchsuchen, Zeilen bearbeiten, Aggregationsabfragen ausfÃ¼hren und das Schema Ã¼ber das offizielle Parse Dashboard Ã¼berprÃ¼fen, das zusammen mit dem Server ausgeliefert wird.
Warum Parse Server auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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