ClassroomIO ist ein vollständig quelloffenes Lernmanagementsystem, das für Unternehmen entwickelt wurde, die Compliance-Schulungen, Kundenschulungsakademien und Partnerzertifizierungsprogramme von einer einzigen Plattform aus betreiben müssen. Es bündelt unbegrenzte Kurse, Lektionen, Übungen, Arbeitsbereiche für mehrere Organisationen, gebrandete Zertifikate und einen KI-Kurs-Builder, der Gliederungen und Lektionsinhalte für Sie entwirft.

Das Selbst-Hosting von ClassroomIO auf Ihrem eigenen VPS hält Lernaufzeichnungen, Zertifikats-IDs und Schulungsprüfungsdaten unter Ihrer Kontrolle – keine Gebühren pro Platz, keine Anbieterbindung und keine dritte Partei zwischen Ihrer Organisation und ihren Schulungsdaten. Der Stack wird mit Postgres, Redis und S3-kompatiblem Objektspeicher geliefert, sodass das gesamte LMS ohne externe Dienste läuft.