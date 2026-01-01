ClassroomIO mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Lernmanagementsystem für Compliance, Kundenschulung und Partnerschulungsprogramme.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ClassroomIO erstellen können
ClassroomIO ist ein vollständig quelloffenes Lernmanagementsystem, das für Unternehmen entwickelt wurde, die Compliance-Schulungen, Kundenschulungsakademien und Partnerzertifizierungsprogramme von einer einzigen Plattform aus betreiben müssen. Es bündelt unbegrenzte Kurse, Lektionen, Übungen, Arbeitsbereiche für mehrere Organisationen, gebrandete Zertifikate und einen KI-Kurs-Builder, der Gliederungen und Lektionsinhalte für Sie entwirft.
Das Selbst-Hosting von ClassroomIO auf Ihrem eigenen VPS hält Lernaufzeichnungen, Zertifikats-IDs und Schulungsprüfungsdaten unter Ihrer Kontrolle – keine Gebühren pro Platz, keine Anbieterbindung und keine dritte Partei zwischen Ihrer Organisation und ihren Schulungsdaten. Der Stack wird mit Postgres, Redis und S3-kompatiblem Objektspeicher geliefert, sodass das gesamte LMS ohne externe Dienste läuft.
Hauptmerkmale von ClassroomIO
Compliance-Schulung
Verfolgen Sie Fristen, Verlängerungen, Nachfristen und Ausnahmen mit gebrandeten Zertifikaten und benutzerdefinierten Ausweisen für regulierte Schulungsprogramme.
KI Kurs-Baukasten
Erstellen Sie Kursgliederungen, Lektionsinhalte und Aufgaben mithilfe von Gemini, GPT-4o oder Claude — und verfeinern Sie die Ausgabe anschließend im Editor.
KI-Lektionstutor
Der KI-Assistent im Unterricht beantwortet Fragen von Lernenden auf der Seite, basierend auf dem umgebenden Kursmaterial.
Programme und Kohorten
Kurse zu Programmen zusammenfassen, die Ziele, Kohortenplanung, Teamverwaltung und gemeinsame Fortschrittsverfolgung bieten.
Multi-Organisations-Arbeitsbereiche
Führen Sie separate Organisationen mit eigenem Branding, benutzerdefinierten Domains und Lehrern von einer einzigen ClassroomIO-Instanz aus.
REST API und Webhooks
Benutzer einschreiben, Automatisierungen auslösen und Ereignisse wie certificate.issued oder enrollment.completed empfangen, um ClassroomIO in Ihren Stack einzubinden.
Warum ClassroomIO auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.