MariaDB in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-relationale Datenbank und Drop-in-Ersatz fÃ¼r MySQL, dem Millionen von Installationen weltweit vertrauen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MariaDB erstellen kÃ¶nnen
MariaDB ist eine der weltweit am hÃ¤ufigsten eingesetzten relationalen Datenbanken, die von den ursprÃ¼nglichen MySQL-Entwicklern geschaffen wurde, um dauerhaft Open Source zu bleiben. Sie bietet volle ACID-KonformitÃ¤t, MySQL-KompatibilitÃ¤t, mehrere Speicher-Engines und Unternehmensfunktionen wie Galera Cluster fÃ¼r HochverfÃ¼gbarkeit â€“ was sie zu einer soliden Grundlage fÃ¼r Webanwendungen, SaaS-Plattformen und Daten-Workloads jeder GrÃ¶ÃŸe macht.
Der Betrieb von MariaDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte Datenbankressourcen, direkte Kontrolle Ã¼ber Konfiguration und Optimierung sowie einen gemeinsam genutzten Datenbankserver, der fÃ¼r alle Ihre Anwendungen zugÃ¤nglich ist â€“ ohne den Overhead und die Pro-Ressource-Preise von verwalteten Datenbankdiensten.
Hauptmerkmale von MariaDB
MySQL-KompatibilitÃ¤t
Drop-in-Ersatz fÃ¼r MySQL bedeutet, dass bestehende Anwendungen, Treiber und Tools ohne CodeÃ¤nderungen funktionieren.
ACID-Transaktionen
Volle TransaktionsunterstÃ¼tzung mit InnoDB gewÃ¤hrleistet DatenintegritÃ¤t fÃ¼r Anwendungen, die sich keinen inkonsistenten Zustand leisten kÃ¶nnen.
Galera Cluster
Eingebaute Multi-Master-Replikation fÃ¼r HochverfÃ¼gbarkeitsbereitstellungen, die Datenbankoperationen ohne Ausfallzeiten benÃ¶tigen.
Mehrere Speicher-Engines
WÃ¤hlen Sie aus InnoDB, Aria, ColumnStore und weiteren, um die Speicher-Engine an den jeweiligen Workload-Typ anzupassen.
JSON & Geodaten
Nativer JSON-Datentyp und rÃ¤umliche Indizes unterstÃ¼tzen moderne Anwendungsdatenmodelle neben traditionellen relationalen Daten.
Warum MariaDB auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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