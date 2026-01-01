Domoticz ist ein schlanker Heimautomatisierungsserver, der es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von Smart-Home-Geräten — Schalter, Sensoren, Thermostate, Energiezähler, Wetterstationen und mehr — alles über eine einzige Weboberfläche zu überwachen und zu steuern. Er unterstützt Hunderte von Hardware-Protokollen und Integrationen, darunter Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-Zähler und MQTT, wodurch er mit den meisten gängigen Smart-Home-Ökosystemen kompatibel ist.

Wenn Sie Domoticz auf Ihrem eigenen VPS betreiben, haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Automatisierungsregeln, historische Sensordaten und den Gerätezugriff — ohne Cloud-Abhängigkeit, Abonnementgebühren und Datenschutzrisiken durch Drittanbieterdienste. Sein geringer Ressourcenverbrauch macht ihn gut geeignet für Always-on-Bereitstellungen auf einem bescheidenen VPS.