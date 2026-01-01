Kong ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Source-API-Gateway, basierend auf OpenResty (Nginx + LuaJIT) fÃ¼r Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich bei Skalierung. Es sitzt vor Ihren Diensten, um Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Verkehrsrouting und Beobachtbarkeit Ã¼ber ein reichhaltiges Ã–kosystem von Ã¼ber 50 Plugins zu handhaben â€” ohne Ihren Anwendungscode zu Ã¤ndern.

Das AusfÃ¼hren von Kong auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber API-Verkehr, Plugin-Konfiguration und sensible Anmeldeinformationen, ohne die nutzungsbasierte Preisgestaltung von verwalteten API-Gateway-Diensten. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL zur Persistierung der Kong-Konfiguration und ist vom Start weg bereit fÃ¼r das Produktions-API-Management.