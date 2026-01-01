FossFLOW als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientiertes, browserbasiertes isometrisches Diagramm-Tool zur Visualisierung von Infrastruktur und Systemarchitektur.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FossFLOW erstellen können
FossFLOW ist eine Open-Source Progressive Web-App zur Erstellung professioneller isometrischer Infrastrukturdiagramme direkt in Ihrem Browser. Im Gegensatz zu Cloud-Diagramm-Tools, die Ihre Architektur-Dokumentation auf Servern Dritter speichern, läuft FossFLOW vollständig clientseitig. Mit automatischer Speicherung alle 5 Sekunden, JSON-Export und Offline-Unterstützung behalten Sie sensible Netzwerktopologien und Systemdesigns jederzeit unter Ihrer Kontrolle.
Die Bereitstellung von FossFLOW auf Ihrem VPS fügt serverseitige Diagramm-Persistenz hinzu, sodass Diagramme Browser-Sitzungen überdauern und Ihrem gesamten Team von jedem Gerät aus zugänglich sind – ohne Dateien per E-Mail zu versenden oder sich auf kommerzielle Plattformen zu verlassen, die Datenschutzrichtlinien und Sicherheitsverletzungen unterliegen.
Hauptmerkmale von FossFLOW
Isometrische Diagrammerstellung
Erstellen Sie isometrische Diagramme im 3D-Stil, die Infrastruktur-Layouts, Rack-Konfigurationen und Systemebenen klarer darstellen als flache 2D-Diagramme.
Automatisches Speichern alle 5s
Arbeit wird alle 5 Sekunden automatisch gespeichert, wodurch das Risiko, Fortschritte während langer Diagramm-Sitzungen zu verlieren, eliminiert wird.
Offline-Unterstützung
Diagramme erstellen und bearbeiten ohne Internetverbindung — die gesamte Verarbeitung findet in Ihrem Browser statt, ohne dass Server-Roundtrips erforderlich sind.
JSON-Import und -Export
Teilen Sie Diagramme als portable JSON-Dateien oder importieren Sie bestehende Diagramme zur Bearbeitung ohne proprietäre Formatbindung.
Keine Registrierung erforderlich
Die Anwendung erfordert keine Benutzerregistrierung oder Authentifizierung, wodurch sie für jeden in Ihrem Team sofort zugänglich ist.
Warum FossFLOW auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.