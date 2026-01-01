OpenRemote ist eine 100% quelloffene IoT-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Daten von jedem Gerät aufzunehmen, reale Assets zu modellieren, Verhalten mit Regeln zu automatisieren und benutzerdefinierte Frontends bereitzustellen – alles von einem einzigen selbst gehosteten Stack aus. Sie unterstützt Protokolle wie MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus und Zigbee standardmäßig, sowie eine Manager-API für benutzerdefinierte Integrationen.

Das Selbst-Hosting von OpenRemote auf Ihrem VPS hält Telemetrie, Automatisierungslogik und Endbenutzerdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne gerätebezogene Gebühren und ohne Anbieterbindung. Diese Vorlage bündelt den Manager, Keycloak Identity, PostgreSQL und einen HAProxy Edge mit automatischen Let's Encrypt-Zertifikaten, sodass der Stack sofort nach dem Start bereit ist, Geräte über HTTPS und MQTT/TLS zu empfangen.