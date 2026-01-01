OpenRemote mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source IoT-Plattform für Anlagenverwaltung, Gebäudeautomation, Energieüberwachung und Orchestrierung vernetzter Geräte.
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Was Sie mit OpenRemote erstellen können
OpenRemote ist eine 100% quelloffene IoT-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Daten von jedem Gerät aufzunehmen, reale Assets zu modellieren, Verhalten mit Regeln zu automatisieren und benutzerdefinierte Frontends bereitzustellen – alles von einem einzigen selbst gehosteten Stack aus. Sie unterstützt Protokolle wie MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus und Zigbee standardmäßig, sowie eine Manager-API für benutzerdefinierte Integrationen.
Das Selbst-Hosting von OpenRemote auf Ihrem VPS hält Telemetrie, Automatisierungslogik und Endbenutzerdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne gerätebezogene Gebühren und ohne Anbieterbindung. Diese Vorlage bündelt den Manager, Keycloak Identity, PostgreSQL und einen HAProxy Edge mit automatischen Let's Encrypt-Zertifikaten, sodass der Stack sofort nach dem Start bereit ist, Geräte über HTTPS und MQTT/TLS zu empfangen.
Hauptmerkmale von OpenRemote
Multiprotokoll-Agenten
Verbinden Sie Geräte über MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee und mehr, ohne Protokollcode für jede Integration schreiben zu müssen.
Asset- und Attributmodell
Modellieren Sie reale Dinge – Gebäude, Fahrzeuge, Energiezähler – als typisierte Assets mit Attributen, Metadaten und historischen Datenpunkten.
Wenn-dann- und Flussregeln
Automatisieren Sie Verhalten mithilfe eines visuellen Wenn-Dann-Editors, flussbasierter Regeln oder JavaScript und Groovy für fortgeschrittene Szenarien.
Mehrmandanten-Bereiche
Isolieren Sie Kunden oder Standorte in separate, von Keycloak unterstützte Realms, mit jeweils eigenen Benutzern, Assets und Dashboards.
Insights-Dashboards
Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards über Live- und historische Attributdaten, ohne den Export in ein separates Analysetool.
MQTT und HTTP APIs
Einen integrierten MQTT-Broker auf Port 8883 sowie REST- und WebSocket-APIs bereitstellen, damit externe Systeme den Asset-Status lesen und schreiben können.
Warum OpenRemote auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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