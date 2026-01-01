FusionDirectory als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasiertes Identitätsmanagement für LDAP, Samba, Kerberos, E-Mail, DNS, DHCP und SSH-Schlüsselverwaltung.
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Was Sie mit FusionDirectory erstellen können
FusionDirectory ist eine Open-Source-Anwendung für Identitäts- und Zugriffsmanagement, die ein Standard-LDAP-Verzeichnis in eine verwaltbare Plattform für Benutzer, Gruppen, E-Mail-Konten, Samba-Freigaben, Kerberos-Principals und Dutzende anderer Systemdienste verwandelt. Anstatt ldif-Dateien zu schreiben oder ldapsearch über die Befehlszeile zu verwenden, arbeiten Administratoren in einer Web-Benutzeroberfläche, die die Schemata der Dienste versteht, mit denen sie sich verbinden.
Das Selbst-Hosting von FusionDirectory auf einem VPS hält das Verzeichnis – das System, das alle Konten in Ihrem Netzwerk erfasst – vollständig unter Ihrer Kontrolle. Diese Bereitstellung bündelt ein OpenLDAP-Backend, das mit den erforderlichen FusionDirectory-Schemata vorinstalliert ist, sodass die Web-Benutzeroberfläche und das von ihr verwaltete Verzeichnis zusammen als ein einziger Anwendungsstack hochgefahren werden.
Hauptmerkmale von FusionDirectory
Webbasierte LDAP-Verwaltung
Benutzer, Gruppen, Organisationseinheiten und ACLs in einem Browser verwalten, ohne ldif-Dateien zu schreiben oder ldapadd von einem Terminal auszuführen.
Samba und Kerberos
Stellen Sie Samba-Dateifreigabekonten und Kerberos-Principals direkt aus Benutzerdatensätzen bereit, um Windows-Netzwerk und SSO mit dem Verzeichnis synchron zu halten.
Plugin-Architektur
Erweitern Sie das Verzeichnis mit optionalen Modulen für E-Mail, DNS, DHCP, SSH-Schlüssel, Sudo-Regeln, Zertifikate und Passwortrichtlinien – aktivieren Sie nur die, die Sie benötigen.
Gebündeltes OpenLDAP
Wird mit einem OpenLDAP-Backend geliefert, das mit FusionDirectory-Schemata vorinstalliert ist, sodass das Verzeichnis sofort nach der Bereitstellung verwaltet werden kann.
Prüfprotokoll
Das integrierte Audit-Plugin zeichnet jede Verzeichnisänderung auf, einschließlich wer, was und wann, und unterstützt so Compliance-Überprüfungen und forensische Untersuchungen.
Passwortrichtlinienverwaltung
Konfigurieren Sie die Komplexität, den Ablauf und die Sperrregeln für Passwörter über die Benutzeroberfläche und wenden Sie diese von einem einzigen Bildschirm aus auf Benutzergruppen an.
Warum FusionDirectory auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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