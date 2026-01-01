FusionDirectory ist eine Open-Source-Anwendung für Identitäts- und Zugriffsmanagement, die ein Standard-LDAP-Verzeichnis in eine verwaltbare Plattform für Benutzer, Gruppen, E-Mail-Konten, Samba-Freigaben, Kerberos-Principals und Dutzende anderer Systemdienste verwandelt. Anstatt ldif-Dateien zu schreiben oder ldapsearch über die Befehlszeile zu verwenden, arbeiten Administratoren in einer Web-Benutzeroberfläche, die die Schemata der Dienste versteht, mit denen sie sich verbinden.

Das Selbst-Hosting von FusionDirectory auf einem VPS hält das Verzeichnis – das System, das alle Konten in Ihrem Netzwerk erfasst – vollständig unter Ihrer Kontrolle. Diese Bereitstellung bündelt ein OpenLDAP-Backend, das mit den erforderlichen FusionDirectory-Schemata vorinstalliert ist, sodass die Web-Benutzeroberfläche und das von ihr verwaltete Verzeichnis zusammen als ein einziger Anwendungsstack hochgefahren werden.