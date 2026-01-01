MediaGo mit einem Klick installieren.
Ein selbst gehosteter Video-Sniffer und Downloader, der M3U8, HLS, YouTube, Bilibili und über 1000 weitere Websites erfasst.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MediaGo erstellen können
MediaGo ist ein Open-Source-Video-Downloader, der eine browserbasierte Benutzeroberfläche mit bewährten Engines wie yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE und BBDown kombiniert. Er spürt Streams von M3U8- und HLS-Playlists, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit und über tausend anderen unterstützten Websites auf und speichert sie, um das Ergebnis dann ohne einen separaten ffmpeg-Schritt in jedes beliebige Format oder jede beliebige Qualität zu konvertieren.
Wenn Sie MediaGo auf Ihrem eigenen VPS ausführen, erfolgen Downloads auf einem schnellen, ständig verfügbaren Server statt auf Ihrem Laptop, und die Dateien bleiben in einem von Ihnen kontrollierten Speicher. Eine begleitende Browser-Erweiterung und HTTP-API ermöglichen es Ihnen, Links von jedem Gerät in dieselbe Warteschlange zu senden, wobei Aufgabenverwaltung, Fortschritt und Verlauf über ein übersichtliches Web-Dashboard angezeigt werden.
Hauptmerkmale von MediaGo
M3U8- und HLS-Sniffer
Erkennt und lädt segmentierte Streams von jeder Webseite herunter, einschließlich DRM-freier Live-Aufnahmen und On-Demand-Wiedergabelisten.
yt-dlp Engine
Gebündelte yt-dlp-Unterstützung lädt Videos von YouTube, Twitter, Instagram, Reddit und über tausend weiteren unterstützten Websites von Haus aus herunter.
Bilibili Downloader
Die native BBDown-Integration lädt Bilibili-Videos, Danmaku, Untertitel und hochwertige Audiospuren herunter, die den meisten generischen Downloadern nicht zur Verfügung stehen.
Browser-Erweiterung
Die Companion Chrome- und Firefox-Erweiterung spürt Videos auf jeder Seite auf und reiht sie mit einem einzigen Klick auf Ihrem Server ein.
In-App-Formatkonvertierung
Konvertieren Sie abgeschlossene Downloads in andere Formate oder Qualitäten mit der gebündelten ffmpeg-Pipeline, ohne das Dashboard zu verlassen.
HTTP API und Automatisierung
Die vollständige REST-API ermöglicht Skripten, KI-Assistenten und Tools von Drittanbietern, Aufgaben zu erstellen, den Fortschritt abzufragen und die Download-Warteschlange zu verwalten.
Warum MediaGo auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.