MediaGo ist ein Open-Source-Video-Downloader, der eine browserbasierte Benutzeroberfläche mit bewährten Engines wie yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE und BBDown kombiniert. Er spürt Streams von M3U8- und HLS-Playlists, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit und über tausend anderen unterstützten Websites auf und speichert sie, um das Ergebnis dann ohne einen separaten ffmpeg-Schritt in jedes beliebige Format oder jede beliebige Qualität zu konvertieren.

Wenn Sie MediaGo auf Ihrem eigenen VPS ausführen, erfolgen Downloads auf einem schnellen, ständig verfügbaren Server statt auf Ihrem Laptop, und die Dateien bleiben in einem von Ihnen kontrollierten Speicher. Eine begleitende Browser-Erweiterung und HTTP-API ermöglichen es Ihnen, Links von jedem Gerät in dieselbe Warteschlange zu senden, wobei Aufgabenverwaltung, Fortschritt und Verlauf über ein übersichtliches Web-Dashboard angezeigt werden.