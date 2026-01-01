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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit DbGate erstellen können

DbGate ist ein quelloffener, plattformübergreifender Datenbankmanager, der MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra und Amazon Redshift über eine einzige webbasierte Oberfläche verwaltet. Anstatt zwischen herstellerspezifischen Tools zu wechseln, verbinden Sie sich von einem einzigen Arbeitsbereich aus mit jeder Datenbank, führen SQL- oder NoSQL-Abfragen mit mehreren Tabs aus, bearbeiten Tabellen direkt und vergleichen Schemata über verschiedene Umgebungen hinweg.

Das Selbst-Hosting von DbGate auf Ihrem eigenen VPS hält Verbindungszeichenfolgen, gespeicherte Abfragen und exportierte Daten vollständig auf Ihrer Infrastruktur, ohne Cloud-Telemetrie oder Pro-Sitz-Lizenzierung. Die Browser-Oberfläche ist von jedem Gerät aus zugänglich, was sie nützlich macht für Ad-hoc-Dateninspektionen, die tägliche Administration und kollaboratives Debugging, ohne einen Desktop-Client auf jedem Entwicklerrechner installieren zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von DbGate

SQL und NoSQL zusammen

Verbinden Sie sich mit MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra und mehr von einem einzigen Arbeitsbereich aus, ohne anbieterspezifische Clients jonglieren zu müssen.

Mehr-Registerkarten-Abfrage-Editor

Führen Sie SQL- oder MongoDB-Abfragen über mehrere Tabs hinweg aus, mit Autovervollständigung, Syntaxhervorhebung und persistentem Verlauf, der Neuverbindungen und Neustarts übersteht.

Visueller Tabelleneditor

Zeilen durchsuchen, filtern, sortieren und direkt in einem tabellenähnlichen Raster bearbeiten, anschließend Änderungen über einen generierten SQL-Diff festschreiben, bevor diese in die Datenbank übernommen werden.

Schema vergleichen und exportieren

Schemas zwischen zwei Datenbanken vergleichen, Migrations-SQL generieren und Tabellen oder Abfragen direkt aus dem Browser in CSV, JSON, SQL-Dumps oder Excel exportieren.

ER-Diagramm-Designer

Visualisieren Sie Beziehungen mit einem interaktiven ER-Diagramm und exportieren Sie dann das Layout als SVG oder PNG für Dokumentation und Architekturprüfungen.

Warum DbGate auf Hostinger ausführen?

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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