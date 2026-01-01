NZBHydra2 ist eine Usenet-Meta-Suchmaschine, mit der Sie Dutzende von Indexern â€“ sowohl Usenet-spezifische Newznab-Anbieter als auch Torznab-Torrent-Indexer â€“ Ã¼ber eine einzige, vereinheitlichte WeboberflÃ¤che und Ã¼ber eine einzige Newznab-kompatible API abfragen kÃ¶nnen. Sie dedupliziert Ergebnisse Ã¼ber Anbieter hinweg, wendet Ihre QualitÃ¤ts- und KategorieprÃ¤ferenzen an, speichert Suchanfragen zwischen und stellt alles Ã¼ber einen Endpunkt bereit, den Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und andere Automatisierungstools direkt ansprechen kÃ¶nnen.

Das Selbst-Hosting von NZBHydra2 auf einem VPS bietet Ihrem Arr-Stack einen einzigen, schnellen, vom EigentÃ¼mer kontrollierten Aggregator, anstatt jeden Downloader einzeln auf jeden Indexer zu verweisen â€“ einfachere Konfiguration, weniger API-Aufrufe pro Anbieter und zentralisierte Statistiken darÃ¼ber, welche Indexer tatsÃ¤chlich liefern.