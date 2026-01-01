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Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
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Häufig gestellte Fragen zu Hostinger-Vorlagen

Vorlagen für Generator-Apps sind vorgefertigte Web-App-Layouts, die für die Entwicklung von Tools konzipiert sind, um Inhalte, Ideen oder Ergebnisse basierend auf Benutzereingaben zu erzeugen – von Namensgeneratoren und Biografie-Schreibern bis hin zu Ideentools und Inhaltserstellern. Sie bieten eine Ausgangsstruktur, die angepasst und mit der integrierten KI von Horizons erweitert werden kann – ganz ohne Drittanbieter-Konten oder technische Einrichtung –, damit Sie eigene Generator-Tools erstellen können.

Vorlagen für Generator-Apps können verwendet werden, um Namensgeneratoren, Biografie-Schreiber, Ideen-Validatoren, Produktbeschreibungsgeneratoren, Bewerbungsschreiben-Tools, Rezeptvorschläge und vieles mehr zu entwickeln. Sie eignen sich sowohl für persönliche Projekte als auch für die Entwicklung und Bereitstellung von Generator-Tools für Ihre Zielgruppe oder Kunden.

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit Hostinger Horizons können Sie Vorlagen individuell anpassen, indem Sie einfach die gewünschten Änderungen beschreiben. KI generiert und aktualisiert Ihre Web-App anhand Ihrer Eingaben.

Sie können innerhalb Minuten eine funktionierende Web-App erstellen und sie je nach gewünschtem Anpassungsgrad innerhalb Stunden weiter verfeinern. Die Vorlage liefert die Ausgangsstruktur, während KI bei der Generierung von Funktionen und der Anpassung der Benutzeroberfläche unterstützt.

Ja. Generator-Tools eignen sich besonders gut zur Monetarisierung – Nischen-Generatoren ermöglichen eine hochgradige Ausrichtung auf Zielgruppen, die immer wieder zurückkehren. Sobald Ihre App live ist, können Sie den Zugriff kostenpflichtig anbieten, Google AdSense verbinden oder sie als zusätzliche Einnahmequelle in ein bestehendes Unternehmen integrieren.

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