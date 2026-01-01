Calculator and converter app templates

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Häufig gestellte Fragen zu Hostinger-Vorlagen

Rechner- und Konverter-App-Vorlagen sind vorgefertigte Web-App-Layouts, die für die Erstellung von Werkzeugen entwickelt wurden, die Berechnungen, Konvertierungen und Schätzungen auf der Grundlage von Benutzereingaben durchführen – von Hypothekenrechnern und BMI-Tools bis hin zu Einheiten- und Temperaturkonvertern.Sie bieten eine Startstruktur, die durch integrierte KI von AI Builder angepasst und betrieben werden kann – keine Konten von Drittanbietern oder technische Einrichtung erforderlich –, um Ihre eigenen Taschenrechner- und Konvertertools zu erstellen.

App-Vorlagen für Rechner und Konverter sind vorgefertigte Web-App-Layouts, die für die Entwicklung von Tools konzipiert sind, die Berechnungen, Umrechnungen und Schätzungen basierend auf Benutzereingaben durchführen – von Hypothekenrechnern und BMI-Tools bis hin zu Einheiten- und Temperaturumrechnern. Sie bieten eine Ausgangsstruktur, die angepasst und mit der integrierten KI von Horizons erweitert werden kann – ganz ohne Drittanbieter-Konten oder technische Einrichtung –, damit Sie eigene Rechner- und Konverter-Tools erstellen können.

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit Hostinger Horizons können Sie Vorlagen individuell anpassen, indem Sie einfach die gewünschten Änderungen beschreiben. KI generiert und aktualisiert Ihre Web-App anhand Ihrer Eingaben.

Sie können innerhalb Minuten eine funktionierende Web-App erstellen und sie je nach gewünschtem Anpassungsgrad innerhalb Stunden weiter verfeinern. Die Vorlage liefert die Ausgangsstruktur, während KI bei der Generierung von Funktionen und der Anpassung der Benutzeroberfläche unterstützt.

Ja. Rechner- und Konvertertools gehören zu den effektivsten Methoden, um das Engagement auf einer bestehenden Website zu steigern – sie geben Besuchern einen Grund, länger zu bleiben und zurückzukehren. Mit Hostinger AI Builder können Sie Ihr eigenes Rechnertool erstellen und einbetten, ohne für Lösungen von Drittanbietern zu bezahlen.

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