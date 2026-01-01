Finantsrakenduste mallid

Hostinger Horizonsi mallid pakuvad valmisstruktuuri, mida saate vastavalt oma vajadustele kohandada. Saate muuta kujundust, funktsioone kohandada, uusi funktsioone lisada või elemente eemaldada, lihtsalt tehisintellektilt juhiseid küsides. See lihtsustab malli kohandamist teie konkreetsele kasutusjuhtumile – olenemata sellest, kas loote armatuurlauda, sisemist tööriista, broneerimissüsteemi või muud tüüpi veebirakendust.

Kui teil on vaja muuta ainult teksti või koodi, saate seda teha otse ilma sõnumikrediite kasutamata.

Hostinger Horizonsi abil saate genereerida ka oma rakenduse või saidi uusi versioone või teha keerukamaid muudatusi, kui teil on piisavalt sõnumikrediite. Kirjeldage lihtsalt muudatusi, mida soovite teha, tehisintellekti veebirakenduste koostajale saadetud sõnumis.