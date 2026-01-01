Vorlagen für Finanz-Apps

Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um eine Web-App zu erstellen. Mit KI-Tools wie Hostinger Horizons, die ohne Programmierung auskommen, können Sie Ihre Idee in Ihren eigenen Worten beschreiben und sofort eine funktionierende Web-App erstellen.

Die vorgefertigten Horizons-Vorlagen dienen Ihnen als Inspiration und Ausgangspunkt für Ihre App. Passen Sie sie einfach an, indem Sie die KI eine voll funktionsfähige App erstellen lassen – ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden wie man eine Web-App erstellt.