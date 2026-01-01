Hostinger Horizons 템플릿은 사용자의 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 기성 구조를 제공합니다. AI에 간단히 요청하여 디자인을 변경하고, 기능을 조정하고, 새로운 기능을 추가하거나 요소를 제거할 수 있습니다. 이를 통해 대시보드, 내부 도구, 예약 시스템 또는 기타 유형의 웹 앱을 구축하는 등 특정 사용 사례에 맞게 템플릿을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.

텍스트나 코드만 편집해야 하는 경우 메시지 크레딧을 사용하지 않고 직접 편집할 수 있습니다.

메시지 크레딧이 충분하면 Hostinger Horizons를 사용하여 앱이나 사이트의 새 버전을 생성하거나 고급 변경 작업을 수행할 수도 있습니다. AI 웹 앱 빌더에 메시지로 변경하려는 내용을 설명하기만 하면 됩니다.