뉴스레터 템플릿
뉴스레터 템플릿을 살펴본 다음, 안내 문구를 복사하여 Reach에 붙여넣어 나만의 뉴스레터를 만들어 보세요.
트라이 리치
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뉴스레터 템플릿을 살펴보고 목표에 맞는 템플릿을 선택하세요.
프롬프트를 복사하세요
해당 템플릿의 안내 메시지를 사용하여 Reach에서 스타일을 다시 생성하세요.
Reach 계정 만들기
지금 가입하고 시작하세요. 무료 플랜에는 뉴스레터 생성 기능을 테스트할 수 있는 20개의 환영 크레딧이 포함되어 있습니다.
뉴스레터를 생성하세요
프롬프트를 Reach에 붙여넣고 브랜드 정보를 추가한 다음 브랜드 이미지에 맞는 뉴스레터를 생성하세요.
맞춤 설정 후 전송하세요
레이아웃과 내용을 편집한 후 준비가 되면 뉴스레터를 보내세요.
뉴스레터 템플릿 FAQ
뉴스레터 템플릿이란 무엇인가요?
뉴스레터 템플릿은 Reach로 만든 예시 이메일입니다. 이를 참고하여 자신만의 뉴스레터를 작성하고, 템플릿의 프롬프트를 재사용하세요.
뉴스레터 템플릿을 직접 편집할 수 있나요?
아니요, 여기에 표시된 템플릿은 예시일 뿐입니다. 프롬프트를 복사하여 Reach에서 직접 편집 가능한 버전을 만들 수 있습니다.
뉴스레터 템플릿은 어떤 용도로 사용할 수 있나요?
뉴스레터 템플릿은 프로모션, 업데이트, 공지사항, 정기 뉴스레터 등 일반적인 이메일 마케팅 용도로 활용할 수 있습니다.
Reach를 사용하려면 디자인 기술이 필요한가요?
아니요. Reach는 디자인 경험이 없어도 사용자 지정할 수 있는 바로 사용할 수 있는 레이아웃을 생성합니다.
이 뉴스레터 템플릿을 상업용 이메일에 사용할 수 있나요?
네. 생성된 뉴스레터를 비즈니스, 마케팅 및 홍보 이메일에 사용할 수 있습니다.
Reach는 무료로 체험해 볼 수 있나요?
네. Reach를 무료로 사용해 보실 수 있으며, 제공되는 환영 크레딧을 사용하여 뉴스레터 생성 기능을 테스트해 보실 수 있습니다.
제 브랜드 색상과 로고를 사용할 수 있나요?
네. Reach에 브랜드 정보를 추가하면 일관성 있고 브랜드 이미지에 맞는 뉴스레터를 생성할 수 있습니다.
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