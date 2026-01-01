전자상거래 뉴스레터 템플릿
전자상거래 뉴스레터 템플릿을 활용하여 제품을 홍보하고, 할인 행사를 강조하며, 고객을 다시 매장으로 유도하세요.
아이디어 구상부터 뉴스레터 발행까지 단 몇 분 만에
마음에 드는 템플릿을 찾아보세요
뉴스레터 템플릿을 살펴보고 목표에 맞는 템플릿을 선택하세요.
프롬프트를 복사하세요
해당 템플릿의 안내 메시지를 사용하여 Reach에서 스타일을 다시 생성하세요.
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지금 가입하고 시작하세요. 무료 플랜에는 뉴스레터 생성 기능을 테스트할 수 있는 20개의 환영 크레딧이 포함되어 있습니다.
뉴스레터를 생성하세요
프롬프트를 Reach에 붙여넣고 브랜드 정보를 추가한 다음 브랜드 이미지에 맞는 뉴스레터를 생성하세요.
맞춤 설정 후 전송하세요
레이아웃과 내용을 편집한 후 준비가 되면 뉴스레터를 보내세요.
전자상거래 뉴스레터 템플릿 FAQ
Reach 전자상거래 뉴스레터 템플릿에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.
전자상거래 뉴스레터는 고객 유지에 어떤 역할을 할까요?
전자상거래 뉴스레터는 고객에게 제품, 할인 행사 및 신상품에 대한 정보를 제공하여 고객이 다시 매장을 방문하도록 유도하는 데 도움이 됩니다.
뉴스레터에 소개할 제품을 어떻게 선택해야 할까요?
독자들이 클릭할 만한 명확한 이유를 제시하기 위해 신제품, 인기 제품 또는 프로모션 관련 제품을 강조 표시하세요.
전자상거래 뉴스레터를 쉽게 행동으로 옮길 수 있게 만드는 요소는 무엇일까요?
선명한 제품 이미지, 간결한 설명, 그리고 제품 페이지로 바로 연결되는 링크는 독자들이 이메일을 통해 구매까지 더 빠르게 진행할 수 있도록 도와줍니다.
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